Są trzy nowe opcje zapisów na szczepienia. Można wysłać SMS i zostawić dane, konsultanci oddzwonią

W piątek o 6 rano ruszyły zapisy dla osób po 70. roku życia - przez pierwsze trzy godziny zapisało się ponad 150 tys. osób. W niektórych miastach, na przykład w Warszawie, miejsc na szczepienia do końca marca już wcale nie ma (wolne miejsca są "porozrzucane" po mapie punktów szczepień w całej Polsce). Z kolei udostępniona przez rząd infolinia przechodzi oblężenie. W związku z tym rząd uruchomił trzy nowe ścieżki umożliwiające zapis na szczepienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Co ze szczepieniami dzieci? Czy chore będą miały pierwszeństwo? Odpowiada dr Grażyna Cholewińska-Szymańska

Zapisy na szczepienia. Rząd uruchomił trzy udogodnienia. Można wysłać SMS

Udogodnienia dotyczą sytuacji, w których dana osoba w wieku 70+ chce zapisać się na szczepienia, ale w danej chwili nie ma dla niej miejsca. Mimo to - jeśli jest w przysługującej jej to grupie wiekowej - może się zapisać do "kolejki" - na tzw. rejestrację bez terminu. Nowe udogodnienia to:

Zostawienie danych po dodzwonieniu się na infolinię 989 (mimo braku możliwości zapisu na konkretny dzień). Jak ma to działać? - Każda osoba, która zadzwoni pod numer 989 i usłyszy, że w jej miejscowości nie ma już terminów do końca marca, będzie mogła zostawić swoje dane (PESEL i nr. tel) - jak tylko zwolnią się terminy, do tej osoby zadzwoni konsultant i zapisze ją na konkretny termin - przekazał Michał Dworczyk. Wysłanie wiadomości SMS o treści SZCZEPIMY SIE na numer 664 908 556. Po wysłaniu smsa w odpowiedzi otrzymamy wiadomość zwrotną - w odpowiedzi na nią przesyłamy PESEL i kod pocztowy. Po przesłaniu tych danych trafiamy do systemu - konsultanci skontaktują się z osobami, dla których zwolni się miejsce na szczepienie Zostawienie danych w formularzu na stronie internetowej http://gov.pl/szczepimysie. "Po pozostawieniu swoich danych konsultant zadzwoni, gdy będą wolne terminy" - podaje KPRM.

- Dzisiaj nie możemy tego zadeklarować, kiedy pojawią się pierwsze wolne terminy. Jeśli zostanie zarejestrowana szczepionka Astra Zeneca, to pojawią się jeszcze w lutym i w marcu - powiedział Michał Dworczyk. Dodał, że w pesymistycznym scenariuszu (gdy dostawy Pfizera się nie przyspieszą, a szczepionka Astra Zeneca nie zostanie zarejestrowana) nowe terminy zostaną uruchomione dopiero w drugim kwartale.

Trzy sposoby tradycyjnej rejestracji na szczepienie. Rząd apeluje, by nie chodzić osobiście do POZ

Wciąż możliwe są trzy podstawowe drogi rejestracji na szczepienie dla osób 70+ (skutkuje ona natychmiastowym przydzieleniem terminu): 1. za pośrednictwem infolinii 989, 2. przez stronę internetową (wymagany jest Profil Zaufany), 3. osobiście w przychodni. Tej ostatniej możliwości (zapisu osobiście w przychodni) warto za wszelką cenę unikać - pokazały to kolejki, które ustawiały się pod punktami szczepień jeszcze w nocy z czwartku na piątek. Wiele osób odeszło z kwitkiem - poinformowano je, że miejsca wyczerpały się jeszcze podczas pierwszej puli szczepień (zajęły je osoby po 80. roku życia). Mimo braku miejsc, osobista wizyta w przychodni pozostawała jedną z trzech możliwości na zarejestrowanie się. Seniorzy nie wiedzieli, że nie mają po co w kolejce stać.

Żeby zostawić swoje dane i zadeklarować chęć do zaszczepienia się można też dzwonić bezpośrednio do swoich przychodni lub na konkretne infolinie samorządowe (numery na stronach gmin) - to może się okazać lepszym rozwiązaniem, niż dzwonienie na "zapchaną" infolinię 989. Dotyczy to osób po 70. roku życia, bo tylko im przysługuje na razie rejestracja.