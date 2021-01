Niedziele handlowe 2021: czy 24 stycznia to niedziela handlowa?

Wciąż obowiązuje ustawa o zakazie handlu w niedziele i święta. W jej myśl na styczeń została wyznaczona tylko jedna niedziela handlowa - będzie to 31 stycznia. W związku z tym tydzień wcześniej, czyli 24 stycznia, większość placówek handlowych pozostanie zamknięta. Nie zrobimy zakupów między innymi w popularnych sieciach sklepów wielkopowierzchniowych. Handel nie będzie się też odbywał w galeriach handlowych - sklepy w takich miejscach dodatkowo są zamknięte także w ciągu tygodnia na mocy obostrzeń, które na ten moment trwać mają do 31 stycznia.

Niedziela handlowa: tutaj zrobisz zakupy 24 stycznia

Ustawa, wielokrotnie krytykowana i broniona przez wpływowe siły społeczne, przewiduje szereg wyjątków od zakazu handlu w niedziele i święta. Czynne mogą być sklepiki osiedlowe, placówki sieci Żabka, Freshmarket, Lewiatan czy Globi. W każdym przypadku decyzję podejmuje właściciel placówki, ale decydując się na jej otwarcie, sam musi stanąć za ladą do obsługiwania klientów. Dodatkowo zakupy można zrobić między innymi w sklepach na lotniskach i dworcach, kwiaciarniach, lodziarniach, na stacjach benzynowych, piekarniach i placówkach pocztowych. W praktyce również podczas niedzieli handlowej można zrobić podstawowe zakupy w wybranych miejscach.

Zasady robienia zakupów podczas pandemii

Pamiętajmy jednak, że podczas robienia zakupów, nie tylko w niedzielę, musimy zachować szczególne warunki bezpieczeństwa. Konieczne jest zasłanianie nosa i twarzy i utrzymywanie 2 m dystansu od innych klientów sklepu. Trzeba używać jednorazowych rękawiczek lub dezynfekować dłonie płynem odkażającym. W sklepie może się znajdować 1 osoba na 15 m2 powierzchni. Pomiędzy 10 a 12 od poniedziałku do piątku zakupy robią tylko seniorzy powyżej 60 roku życia.

Handel i usługi: część biznesów ''otwiera się'' wbrew zasadom

W ciągu ostatnich dni słyszymy o stratach, które obostrzenia spowodują w różnych gałęziach handlu i usług. Część przedsibiorcw nie chce czekać do 31 stycznia i otwiera swoje biznesy już teraz. Dotyczy to zwłaszcza restauracji i hoteli. Często podaje się w wątpliwość to, czy zakaz działania poszczególnych gałęzi biznesu bez wprowadzania stanu wyjątkowego jest konstytucyjny. Czy sądy umorzą kary nałożone przez sanepid? 18 stycznia ruszyła akcja ''OtwieraMy'' łącząca środowiska przedsiębiorców, które nie godzą się z ograniczeniami handlu.