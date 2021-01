Pierwszeństwo pieszych jeszcze przed wejściem na przejście. Sejm przyjął zmiany w kodeksie drogowym

Za nowelizacją głosowało 423 posw, 22 było przeciw, a 4 wstrzymało się od głosu.

Według zapisów piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami kiedy już zbliżać się będą do przejścia dla pieszych.

Do tej pory uznawano, że kierowcy i inni użytkownicy dróg musieli ustąpić pierwszeństwa pieszemu, kiedy ten już znajdował się na przejściu. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo niechronionych użytkowników dróg, którzy najczęściej giną na jezdni. Jednocześnie posowie przyjęli zapis, że pieszy podczas przechodzenia przez jezdnię nie będzie mógł korzystać z telefonu komórkowego ani innego urządzenia elektronicznego, które rozprasza jego uwagę.

Ograniczenie prędkości do 50 km całą dobę w obszarze zabudowanym

Posłowie zdecydowali o zrównaniu ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym do 50 kilometrów na godzinę. Do tej pory od 23.00 do 6.00 prędkość ta wynosiła 60 kilometrów na godzinę.

Sejm zdecydował też wprowadzić obowiązek zachowania minimalnego odstępu między pojazdami na autostradach i drogach ekspresowych. Odstęp ten ma wynosić tyle metrów, ile wynosi połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący. Oznacza to, że na przykład auto poruszające się 100 kilometrów na godzinę powinno zachować odstęp minimum 50 metrów od poprzedzającego go pojazdu.

Posłowie przyjęli poprawkę autorstwa Prawa i Sprawiedliwoci o wydłużeniu vacatio legis nowelizacji ustawy do 1 czerwca tego roku.