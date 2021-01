Pogoda na dziś - piątek 22 stycznia. Spore ocieplenie i dużo słońca w całym kraju

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W piątek przez zdecydowaną część dnia należy spodziewać się słońca, które jedynie na zachodzie będzie częściej chować się za chmurami. Deszcz pojawi się pod wieczór głównie na zachodzie i południu kraju.

Temperatura. Dziś maksymalnie od 5 do 11 stopni

Najniższa temperatura, 5 stopni, zapowiadana jest w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Jeden stopień więcej czeka mieszkańców Rzeszowa, Kielc i Bydgoszczy. 7 stopni pokażą termometry w województwach małopolskim i pomorskim, a do 8 stopni w województwach zachodniopomorskim, łódzkim, lskim i opolskim. 9 stopni prognozowanych jest w Poznaniu, a 10 stopni w Zielonej Górze. Najwyższa temperatura, 11 stopni w ciągu dnia, przewidywana jest we Wrocławiu. W nocy temperatura spadnie do 1 stopnia na wschodzie i do 7 stopni na zachodzie kraju.

Opady. Deszcz pojawi się w dziesięciu województwach

Synoptycy zapowiadają spore rozpogodzenia w całym kraju - najdłużej bezchmurne niebo utrzymywać się będzie we wschodniej i południowej Polsce. Większe opady deszczu zapowiadane są w drugiej części dnia w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim, małopolskim, witokrzyskim, podkarpackim i lubelskim. Wiatr słaby właściwie tylko na wschodzie kraju, w pozostałych regionach spodziewane są umiarkowane porywy dochodzące do 50 kilometrów na godzinę. Na wybrzeżu może wiać do 65 kilometrów na godzinę, a w górach powyżej 90 kilometrów na godzinę.

