Licytuj #JedenDzieńDłużej. Gazeta.pl gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Gramy #JedenDzieńDłużej na Gazeta.pl. Dlaczego? My, Polacy, mamy w sercach ogromne pokłady dobra i umiemy się nim dzielić. Chcemy, by święto, które każdego roku obchodzimy wraz z WOŚP nie kończyło się. I dlatego prosimy: róbmy to jeszcze raz, jeszcze jeden dzień dłużej. I do końca świata. Aukcje już trwają!

REKLAMA

Akcja Gazeta.pl dla WOŚP narodziła się w 2019 roku i nie był to szczęśliwy czas. 27. Finał Wielkiej Orkiestry był pierwszym, któremu do późnych godzin nocnych nie towarzyszyły uśmiech i duma z dzieła, jakim jest pomoc dzieciom czy osobom starszym. Święto dobra, święto Polaków, jedno z najwspanialszych wydarzeń społecznych po 1989 roku zostało przerwane tragicznymi wydarzeniami w Gdańsku. Na scenie WOŚP śmiertelnie ranny został prezydent miasta Paweł Adamowicz.

Wtedy postanowiliśmy: dokończmy finał w kolejną niedzielę, pokonajmy wspólnie zło. Ta idea jest wciąż aktualna, szczególnie po tragicznych miesiącach, jakie przyniosła całemu światu pandemia Covid-19. Zagrajmy znów #JedenDzieńDłużej po to, aby dobro zwyciężyło.

#JedenDzieńDłużej. Aukcje Gazeta.pl dla WOŚP

Limitowana edycja kolekcjonerska Cyberpunk 2077 >>>

Zaproszenie na próbę zespołu Kwiat Jabłoni i spotkanie z Artystami >>>

Płyta ze ścieżką dźwiękową z filmu i film "Sztuka Kochania" ze specjalną dedykacją od Marii Sadowskiej >>>

Książka Anne Applebaum "Zmierzch demokracji" ze specjalną dedykacją >>>

Książka Michała Rusinka -"Zero Zahamowań" ze specjalną dedykacją >>>

Srebrna Kurtka Magiczna od Marii Peszek >>>

Lunch z projektantką Joanną Przetakiewicz oraz bon o wartości 1000 zł na zakupy w butiku LaMania >>>

Książka Marka Niedźwieckiego "DyrdyMarki" wraz z płytą "Smooth Jazz Cafe 20" ze specjalną dedykacją dla zwycięzcy aukcji >>>

Diadem od Ewy Bilan-Stoch >>>

Metamorfoza wykonana przez zespół redaktorek Avanti24.pl, połączona z sesją zdjęciową oraz publikacją w formie artykułu na serwisie Avanti24.pl >>>

Projekt łazienki wykonany przez Wioletę Bednarczyk >>>

Płyta winylowa "Chrust" Igora Herbuta ze specjalną dedykacją dla zwycięzcy aukcji >>>

Zaproszenie na lekcję śpiewu i pisania piosenek z Bovską >>>

Pióro Marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego ze specjalną dedykacją wraz z egzemplarzem Konstytucji RP >>>