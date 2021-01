Europoseł złożył zawiadomienie ws. kard. Dziwisza. Jest decyzja prokuratury: Śledztwa nie będzie

"Prokuratura w Krakowie odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie kardynała Dziwisza. W Polsce sojusz tronu z ołtarzem trwa w najlepsze - niektórzy są - na razie - bezkarni. Ale warto było - kropla drąży skałę i działamy dalej" - napisał na Twitterze europoseł Wiosny Łukasz Kohut.

Prokuratura zdecydowała ws. zawiadomienia na kard. Stanisława Dziwisza

Deputowany w listopadzie ubiegłego roku poinformował o zawiadomieniu, które złożył w krakowskiej prokuraturze. Jak tłumaczył, chodzi o "możliwości popełnienia przestępstwa poplecznictwa oraz niezawiadomienie organów ściągania o popełnieniu przestępstw wykorzystania seksualnego dzieci". Była to reakcja na materiał "Don Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza" wyemitowany w TVN24.

Łukasz Kohut wezwany do prokuratury ws. kard. Dziwisza. "Presja ma sens!"

Kohut po złożeniu zawiadomienia został przesłuchany. Jak podaje teraz RMF FM, prokuratura uznała, że Dziwisz nie popełnił czynu karalnego, bo w latach 2006-2012 nie było obowiązku zawiadamiania policji lub prokuratury o tego typu przestępstwach. To w tym okresie kard. Dziwisz miał się dowiedzieć o ewentualnych czynach księży. Prokuratorzy stwierdzili ponadto, jak informuje rozgłośnia, że nie można zarzucić utrudniania postępowania przygotowawczego przez kard. Dziwisza poprzez przeniesienie księdza do innej parafii.

Decyzja prokuratury nie jest prawomocna.

"Don Stanislao" i oskarżenia pod adresem kard. Dziwisza

Z reportażu "Don Stanislao", którego autorem jest Marcin Gutowski, wynika, że kard. Stanisław Dziwisz mógł brać udział w tuszowaniu nie tylko polskich (sprawa ks. Jana Wodniaka), ale i światowych skandali pedofilskich. Chodzi m.in. o przestępstwa seksualne, do których dochodziło w Legionie Chrystusa oraz sprawę oskarżonego o pedofilię amerykańskiego kardynała Theodore'a McCarricka.

Kard. Dziwisz "przebaczył" Polsce. Terlikowski: Nie jest Janem Pawłem II

Kard. Stanisław Dziwisz odniósł się do reportażu "Czarno na białym" na kilka godzin przed oficjalną premierą materiału w telewizji. W oświadczeniu przekazanym PAP duchowny stwierdził, że ponawia propozycję, by "sprawami oceny działań podjętych przed stronę kościelną w kwestiach poruszanych w filmie 'Don Stanislao' zajęła się niezależna komisja". "Jestem gotowy do pełnej współpracy z taką komisją" - przekazał PAP kard. Dziwisz.