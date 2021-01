Pogoda w Polsce. Odwilż i marznący deszcz w całym kraju. Od niedzieli powrót zimy

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ocieplenie ma potrwać do soboty. Do tego czasu szczególną ostrożność powinni zachować piesi i kierowcy - po zmierzchu chodniki i drogi mogą być wyjątkowo śliskie. W niedzielę jednak temperatura pójdzie w dół i wrócimy do typowo zimowych warunków.

REKLAMA

Pogoda na dziś - czwartek 21 stycznia. Przejaśnienia w niemal całej Polsce

Pogoda w Polsce. Czwartek pod znakiem opadów i silnego wiatru

Zgodnie z ostrzeżeniami wydanymi przez IMGW, w środę marznący deszcz i mżawka powodowały gołoledź na drogach. Dotyczyło szczególnie województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, a także północno-wschodniej części mazowieckiego. W czwartek strefa opadów zacznie się przesuwać z zachodu na wschód.

Największym zagrożeniem dla mieszkańców województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego będą deszcz i porywisty wiatr. Termometry będą wskazywać od 1 do 4 stopni Celsjusza, suma opadów deszczu może wynieść do 4mm, natomiast wiatr będzie wiał z prędkością od 10 km/h do 20 km/h, w porywach do 45 km/h. W woj. podkarpackim wiatr może osiągnąć nawet od 72 do 90 km/h.

Pogoda w Polsce. Powrót zimy pod koniec tygodnia

Ocieplenie potrwa niemal do końca tygodnia. W piątek termometry w Przemyślu i Wrocawiu mogą wskazywać nawet do 10 stopni Celsjusza, zaś w sobotę, zwłaszcza na południowym wschodzie do 7-8 stopni.

Zielona Góra. Powstał projekt w sprawie utworzenia placu Praw Kobiet

W sobotni wieczór z północnego zachodu zacznie napływać chłodny front, którego efektem będą niskie temperatury i opady śniegu w niedzielę. Takie warunki mogą potrwać do połowy przyszłego tygodnia, jednak IMGW uspokaja, że mrozy nie powinny osiągnąć takich wartości jak ostatnio.