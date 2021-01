Adam Bodnar: Rząd nie miał podstaw do określania kolejności szczepień

Na stronie biura Rzecznika Praw Obywatelskich pojawił się komunikat, w którym Adam Bodnar wskazuje na problemy dotyczące budowy Narodowego Programu Szczepień. Rzecznik argumentuje, że rzd nie miał podstaw, by rozporządzeniem wprowadzać kolejność szczepień na COVID-19.

Adam Bodnar: Przepisy rozporządzenia nie zostały oparte na upoważnieniu ustawowym

"Przepisy rozporządzenia nie zostały oparte na upoważnieniu ustawowym. W konsekwencji nie dają one podstaw do regulowania kolejności dostępu do szczepień o charakterze dobrowolnym - a takie są przecież szczepienia przeciw koronawirusowi" - zwraca uwagę Adam Bodnar.

Wątpliwości RPO budzi także to, że rozporządzenie reguluje tylko to, że podmioty przeprowadzające szczepienia na COVID-18 mają obowiązek stosowania tych szczepień w odpowiedniej kolejności wobec grup osób wskazanych w etapie zero i pierwszym. Brakuje jednak regulacji dotyczących etapów drugiego i trzeciego. Uwagi w tym zakresie były już wcześniej zgłaszane do Ministerstwa Zdrowia.

Rzecznik wskazuje też na potrzebę doprecyzowania rozporządzenia, które wobec ryzyka niewykorzystania szczepionki "dopuszcza szczepienie osób wchodzących w skład grup, w ramach jednego etapu lub osób wchodzących w skład różnych grup, w ramach różnych etapów". - Biorąc pod uwagę emocje społeczne, które budzi dostęp do szczepień, pragnę zauważyć, że w powyższym brzmieniu przepis ten może budzić problemy interpretacyjne, a w konsekwencji wywoływać niepotrzebne niepokoje - zauważa RPO.

Adam Bodnar pisze również o skargach kierowanych do biura. W nich najczęściej kierowane są prośby pominiętych grup, by włączyć je do pierwszych etapów szczepień. Dotyczy to między innymi opiekunów osób podlegających opiece paliatywnej czy pracowników środowiskowych domów samopomocy.

Uwagi rzecznika dotyczą rozporządzenia Rady Ministrów z 14 stycznia 2021 roku. Dokument ten określa kryteria kolejności szczepień przeciwko COVID-19. Rozporządzenie wydano na postawie ustawy z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorb zakaźnych u ludzi.

