Długoterminowa prognoza pogody na luty. Według IMGW temperatury mogą spaść poniżej normy

Do przygotowania prognozy eksperci z IMGW wykorzystali modele IMGW-REG i IMGW-Bayes. Według pierwszego z nich średnia temperatura oraz ilość opadów nie powinna znacząco się różnić od normy z ostatnich lat. Wyjątkiem może być Podlasie (od -1,4 do +2,2) i Suwalszczyzna (od -1,7 do +2,4), gdzie prognozowana jest wyższa temperatura i większa suma opadów.

Model IMGW-Bayes pozwala sądzić, że w lutym w Polsce temperatury będą nieco niższe, niż wynosiła norma w ostatnich latach. Od około -1 do +2 stopni ma być w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim i części wielkopolskiego, natomiast wyższe temperatury od normy wieloletniej prognozuje się dla Suwalszczyzny i północnej części Mazowsza.

Prognoza średniej miesięcznej temperatury powietrza (w stopniach Celsjusza):

Białystok -1.4 (norma - od -3.9 do -1.4)

Gdańsk 0.1 (norma - od -1.4 do 1.4)

Gorzów Wielkopolski 1.1 (norma - od -1.0 do 2.1)

Katowice -0.3 (norma - od -1.3 do 1.4)

Kielce -1.1 (norma - od -2.3 do -0.2)

Koszalin 1.0 (norma - od -0.8 do 1.9)

Kraków -0.3 (norma - od -2.1 do 1.0)

Lublin -1.1 (norma - od -2.8 do -0.9)

Łódź 0.2 (norma - od -1.8 do 0.8)

Olsztyn -1.1 (norma - od -2.8 do -0.2)

Opole 0.6 (norma - od -0.8 do 2.3)

Poznań 0.8 (norma - od -1.2 do 1.8)

Rzeszów -1.2 (norma - od -2.0 do 0.5)

Suwałki -1.7 (norma - od -4.7 do -1.9)

Szczecin 1.6 (norma - od -0.5 do 2.6)

Toruń 0.0 (norma - od -1.8 do 0.9)

Warszawa -0.4 (norma - od -1.9 do 0.4)

Wrocław 0.6 (norma - od -1.0 do 2.4)

Zakopane -3.5 (norma - od -4.2 do -1.4)

Zielona Góra 0.7 (norma - od -1.1 do 1.8)

Pogoda na luty. Opady w zakresie normy wieloletniej

Jeśli chodzi o opady, analiza modelu IMGW-REG pokazuje, że w większości regionów Polski ich suma może być podobna do zakresu normy wieloletniej. Większą ich ilość prognozuje się dla Pomorza Gdańskiego i Środkowego, a także Warmii i Mazur. Opady poniżej normy mogą z kolei wystąpić na Śląsku, Podlasiu, Suwalszczyźnie czy części Ziemi Lubuskiej.

Prognozowana suma opadów na luty (w mm)

Białystok 13.3 (norma - od 21.8 do 30.2)

Gdańsk 24.8 (norma - od 12.6 do 21.9)

Gorzów Wielkopolski 30.5 (norma - od 21.7 do 39.6)

Katowice 29.7 (norma - od 30.7 do 46.8)

Kielce 32.2 (norma - od 22.1 do 34.5)

Koszalin 64.3 (norma - od 32.6 do 45.9)

Kraków 23.3 (norma - od 20.3 do 36.4)

Lublin 30.5 (norma - od 22.8 do 32)

Łódź 24.5 (norma - od 23.7 do 39.7)

Olsztyn 41.2 (norma - od 25.3 do 32.9)

Opole 32.7 (norma - od 20.5 do 33.5)

Poznań 30.2 (norma - od 19.1 do 30.4)

Rzeszów 21.7 (norma - od 19.3 do 32.2)

Suwałki 10.1 (norma - od 22.7 do 30.3)

Szczecin 38.0 (norma - od 25.3 do 41.2)

Toruń 24.6 (norma - od 21.0 do 31.4)

Warszawa 22.4 (norma - od 17.7 do 30.8)

Wrocław 25.3 (norma - od 17.1 do 33.7)

Zakopane 69.8 (norma - od 33.2 do 52.5)

Zielona Góra 18.6 (norma - 28.4 do 42.0)

"Powyżej normy", "w normie", "poniżej normy". Co oznaczają te określenia?

W swoich prognozach dotyczących średniej miesięcznej temperatury i sumy opadów dla danego miesiąca IMGW opiera się na danych z lat 1981-2010. Ich wartości sortowane są od najniższej do najwyższej. 10 najniższych wartości oznacza, że temperatura lub opady są "poniżej normy", 10 środkowych "w normie", zaś 10 najwyższych "powyżej normy".

Jeśli dla danego miesiąca prognozowana jest temperatura "powyżej normy", oznacza to, że dany miesiąc będzie cieplejszy od co najmniej dwudziestu tych samych miesięcy w latach 1981-2010.