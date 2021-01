Pogoda. "Bestia ze wschodu" ponownie zawita do Polski? Temperatura może spaść do minus 30 stopni

Marek Kuczera z Uniwersytetu Karola w Pradze uważa, że pod koniec stycznia albo na początku lutego 2021 roku możliwy będzie kolejny spływ arktycznego powietrza, niosący ze sobą groźbę ekstremalnych mrozów. Według naukowca ryzyko, że temperatura w niektórych regionach Polski spadnie nawet do minus 30 stopni Celsjusza, wynosi 50 proc.

REKLAMA

Pogoda. "Bestia ze wschodu" może przynieść ze sobą ekstremalne mrozy

W rozmowie z Wirtualną Polską, naukowiec wytłumaczył, że prognozy meteorologiczne wskazują, że do Europy po raz kolejny może zawitać fala syberyjskiego zimna. - Na razie nie jest do końca pewne, czy uderzy ona również w środkową część Europy. Skandynawia i Europa Wschodnia powinny przygotować się na ekstremalne mrozy - powiedział.

Poznań. Na świat przyszły pięcioraczki. Pokazano ich pierwsze zdjęcia

Marek Kuczera podkreślił, że nagły atak zimy w Europie jest możliwy dzięki ocieplaniu się Arktyki, które powoduje zmiany w przebiegu zimnych prądów na północy Oceanu Atlantyckiego. - Arktyka bardzo się ociepla i jesienią, i zimą, co paradoksalnie tworzy okazje do wypchnięcia zimnych mas powietrza do średnich, a czasem nawet tropikalnych szerokości geograficznych. Anomalie z ochłodzeniem odnotowano na Saharze, Półwyspie Arabskim, Indiach, Wietnamie - powiedział.

Pogoda. W Białymstoku odnotowano minus 30 stopni

Mianem "bestii ze wschodu" określono wyż syberyjski, który zgodnie z wczesnymi prognozami miał pojawić się w Polsce w okolicach soboty 16 stycznia, przynosząc ze sobą ekstremalne ochłodzenie i przyrost pokrywy śnieżnej. Ryzyko dotyczące "bestii ze wschodu" było pierwotnie umniejszane przez IMGW, jednak wraz z nadejściem połowy stycznia okazało się, że prognozy się nie myliły. W nocy z 16 na 17 stycznia w Suwałkach termometr przy gruncie pokazał minus 30,8 stopnia Celsjusza. Kilka dni później termometry w Gołdapi pokazały minus 27 stopni, w Biaymstoku minus 25 stopni, w Ostrołęce minus 24 stopnie, a w Łodzi minus 21 stopni.

Trump poleci na Florydę z samego rana. Pożegnanie bez Pence'a

Pogoda. RCB apeluje ostrożność, dziewięć osób zmarło z wychłodzenia

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że w ciągu ostatnich dwóch dni z wychłodzenia zmarło 9 osób. Od 1 listopada 2020 r. Komenda Główna Policji odnotowała 21 przypadków śmierci z powodu wychłodzenia. RCB apeluje o ostrożność, ubieranie się stosownie do pogody oraz zwracanie uwagę na potrzebujących. - Pamiętajmy o tym, żeby zadzwonić pod numer alarmowy 112, służby na pewno nie zostawią takiej osoby bez pomocy. I ten jeden nasz telefon nie zajmie nam dużo czasu, może być dla kogoś bardzo pomocny, nawet uratować czyjeś życia - powiedziała Anna Adamkiewicz z RCB.

W trakcie silnych mrozów należy w miarę możliwości ograniczyć wychodzenie z domów. RCB ostrzega również, aby nie próbować rozgrzewać się alkoholem, który prowadzi do wychłodzenia organizmu. W czasie pobytu w domu należy korzystać tylko z bezpiecznych urządzeń grzewczych, nie wolno zasłaniać kratek wentylacyjnych, a przed podróżą samochodem warto zabrać ze sobą urządzenia niezbędne do rozruchu silnika.