Jeden z okolicznych mieszkańców - podaje RMF FM - na terenie ośrodka wypoczynkowego w Pierkunowie zauważył zaparkowane auto, a na jeziorze sprzęt wędkarski. Powiadomił o tym policj. Funkcjonariusze wezwali strażaków ze specjalistycznym sprzętem, ponieważ lód w tym miejscu był bardzo kruchy. W przeręblu znaleziono ciała dwóch około 60-70-letnich mężczyzn. Jeden z nich mieszkał w Giżycku.

Przy przeręblu znaleziono trzy wędki, dlatego strażacy sprawdzali, czy nie było jeszcze trzeciego wędkarza. Jednak nikogo nie znaleziono.

Komenda Powiatowa Policji w Giżycku apeluje o ostrożność. "Wchodzenie na zamarznięte zbiorniki wodne zawsze jest ryzykowne. Lód ulega ciągłym zmianom, również dobowym i nigdy nie ma tej samej grubości na całym zbiorniku. Poruszanie się po lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzętu asekuracyjnego może zakończyć się tragicznie! Bezwzględnie powinno unikać się samodzielnego przebywania na lodzie" - czytamy w komunikacie.

Policja przypomina także, co robić, kiedy dojdzie do załamania się lodu: