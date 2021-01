Pogoda na dziś - środa 20 stycznia. Nadchodzi ocieplenie. Temperatura nawet do 6 stopni

W środę w całej Polsce wystąpią intensywne zachmurzenia, ale temperatura będzie stopniowo wzrastać. Lokalnie wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a na wschodzie w nocy również śniegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Temperatura. Najcieplej w południowo-zachodniej Polsce

Najniższą temperaturę pokażą termometry w północno-wschodniej Polsce. W Białymstoku i Olsztynie będzie minus 1 stopnień. Odrobinę cieplej będzie w województwie lubelskim i podkarpackim, gdzie temperatura wyniesie 1 stopień Celsjusza. 3 stopnie pokażą termometry w województwie mazowieckim, świętokrzyskim, łódzkim, kujawsko-pomorskim oraz pomorskim. W Szczecinie i Poznaniu będą 4 stopnie, a w Zielonej Górze, Katowicach i Krakowie 5 stopni. Najcieplej będzie w województwie opolskim i dolnolskim, gdzie prognozuje się 6 stopni.

Pogoda na dziś - środa 20 stycznia gazeta.pl

Opady. We wschodniej Polsce może pojawić się gołoledź

W przeważającej części kraju będą dominować silne zachmurzenia. Niewielkie przejaśnienia możliwe są w południowo-zachodniej części kraju, a wieczorem również w województwie lubelskim. Rano w pasie ciągnącym się od województwa pomorskiego aż do małopolskiego możliwe są opady deszczu. We wschodniej części kraju opady deszczu mogą powodować powstawanie gołoledzi. Wiatr może być okresami porywisty, w szczególności w regionach górskich, gdzie może osiągnąć prędkości do 70 km/h.

Opole. Policja złożyła wniosek o ukaranie 17-latka. Za użycie megafonu

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.