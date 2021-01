Wolbórz. Karambol na drodze S8. Zderzyło się sześć pojazdów

Zobacz wideo Miałeś wypadek? Nie uciekaj z miejsca zdarzenia

Do karambolu na drodze ekspresowej S8 w Wolborzu (woj. dzkie) doszło przed godziną 10. Telewizja Polsat News informuje, że w zdarzeniu brały udział trzy samochody ciężarowe, dwa osobowe i bus. Żaden z uczestników kolizji nie został poszkodowany.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w związku z karambolem na S8 w okolicy Wolborza zablokowany został lewy pas ruchu w kierunku Warszawy. Tymczasowo ruch odbywa się prawym pasem. Utrudnienia w ruchu drogowym potrwają co najmniej do godziny 12:30.

Karambol w Wolborzu to nie jedyne zdarzenie drogowe, jakie miało dziś miejsce na drodze S8. Do wypadku doszło także pomiędzy węzłami Tomaszów Mazowiecki Południe i Studzianki. Na drogę wyspały się drewniane pnie, które przewoził samochód ciężarowy. GDDKiA podaje, że zablokowany został prawy pas ruchu w kierunku Wrocawia, a ruch odbywa się lewym pasem. Te utrudnienia również mają zostać zlikwidowane do 12.30.

