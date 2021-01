Awaria ciepłownicza w Jaśle. Jedna trzecia mieszkańców miasta nie ma ogrzewania

Do awarii sieci ciepłowniczej w Jaśle doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Przez kilka godzin dostaw ciepła pozbawionych było ok. 25 tysięcy mieszkańców miasta. Choć źródło problemu udało się zlokalizować jeszcze w nocy, do niektórych domów wciąż nie dociera ciepło. Dyrektor jasielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Piotr Malarz poinformował, że "aktualnie ciepło jest już dostarczane do 2/3 odbiorców w mieście" - pisze wnp.pl.

Awaria ciepłownicza w Jaśle. Naprawa sieci może potrwać do wieczora

Informacje o awarii ciepłowniczej w Jaśle i przebiegu napraw pojawiają się na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Jaśle. Z najnowszego komunikatu wynika, że naprawa sieci może potrwać do godzin wieczornych we wtorek 19 stycznia.

"Z uwagi na zakres awarii, niezbędnym było wyłączenie z pracy całości kotłowi przy ulicy Przemysłowej. Na obecną chwilę (7:30) trwa przywracanie dostawy ciepła w rejonie ulicy Szajnochy. Dostawa ciepła w kierunku ulicy Szkolnej planowana jest w godzinach południowych. Pozostała część miasta od ulicy Szopena w kierunku osiedla Kopernika zostanie, uruchomiona do godzin wieczornych" - czytamy w komunikacie MPGK.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że we wtorek 19 stycznia temperatura w Jaśle będzie wahać się od -3,9 do -1,9 stopnia Celsjusza.

