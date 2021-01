Mróz w Polsce. RCB: Dwie osoby zmarły z wychłodzenia. IMGW wydaje alerty

Zobacz wideo Minus 60°C w styczniu i mrozy w maju. Jak żyje się w tej wsi?

W nocy z niedzieli na poniedziałek na termometrach odnotowywaliśmy wyjątkowo niskie wartości. W niektórych częściach kraju temperatura spadła do -27 stopni Celsjusza. Ma to swoje tragiczne konsekwencje. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na Twitterze, że w niedzielę 17 stycznia z powodu wyziębienia zmarły dwie osoby.

"Ubieraj się stosownie do pogody i zwracaj uwagę na potrzebujących!" - zaapelowało RCB.

IMGW ostrzega przed silnym mrozem. Na Podlasiu w ciągu dnia -16 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że to nie koniec siarczystego chłodu. Synoptycy wydali ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla wschodniej części kraju. Z map meteorologicznych wynika, że temperatura w tej części Polski będzie wahać się od -9 do -16 stopni Celsjusza. Niskiej temperaturze będzie towarzyszył także wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 15 km/h.

"O 9:00 najniższą temperaturę zanotowała stacja synoptyczna Ostrołęka, -21°C. Na stacji Hel było o 16,5°C cieplej, zanotowano tam -3,5°C" - pisze IMGW.

Meteorolodzy informują jednocześnie, że w kolejnych dniach temperatura wzrośnie. Ujemne wartości na termometrach pożegnamy już w środku tygodnia.

"Już od poniedziałku zacznie robić się coraz cieplej, najszybciej na zachodzie. Od środy już w całej Polsce w dzień temperatura będzie dodatnia, a niewielkie mrozy prognozowane są jedynie w nocy i to tylko miejscami" - czytamy na Facebooku IMGW.

Synoptycy zaapelowali także, abyśmy w czasie mrozów zatroszczyli się o zwierzęta.

"Rozglądajcie się dookoła, wśród sąsiadów i interweniujcie, rozmawiajcie. Wszystkim nam, pracownikom IMGW-PIB troska o zwierzęta jest istotna. Organizujemy zbiórki darów dla schronisk. Dlatego prosimy wszystkich i media o zwrócenie uwagi na los innych - ludzi, zwierząt, roślin"