Chaos na kolei przez awarie na stacjach w Warszawie. Pociągi opóźnione nawet o 183 minuty

PKP informuje, że w stolicy kraju doszło do dwóch awarii, które skutkują opóźnieniami pociągów. Na stacji Warszawa Wschodnia została uszkodzona sieć trakcyjna nad torem nr 3. Podobna sytuacja ma miejsce przy stacji Warszawa Grochów. Utrudnienia związane z awarią na stacji Warszawa Wschodnia mogą potrwać do godziny 14, a te związane z uszkodzeniem trakcji przy stacji Warszawa Grochów - do godziny 15 - wynika z komunikatów na stronie internetowej Portal Pasażera. PKP informuje także, że źródłem utrudnień mogą być warunki meteorologiczne.

"W związku z ostrzeżeniami pogodowymi wydanymi przez IMGW dotyczących wystąpienia silnych mrozów oraz opadów śniegu mogą wystąpić opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie aktualnych utrudnień w kursowaniu pociągów. Przepraszamy za utrudnienia" - czytamy w ostrzeżeniu.

Opóźnienia pociągów. Trzy godziny oczekiwania na pociąg z Zakopanego do Gdyni

Podróżni muszą liczyć się ze znacznymi opóźnieniami. PKP informuje m.in. o 177 minutach opóźnienia pociągu z Warszawy Wschodniej do Wiednia oraz 162 minutach opóźnienia z Warszawy Wschodniej do Zakopanego. Najbardziej opóźniony jest pociąg z Zakopanego do Gdyni Głównej. Osoby podróżujące nim mogą dotrzeć do celu nawet 183 minuty po planowanym przyjeździe.

Opóźnienia pociągów jadących przez stację Warszawa Wschodnia (18.01.2021) Fot. Portal Pasażera