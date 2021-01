Powrót dzieci do szkół. Jakie restrykcje obowiązują uczniów klas I-III i szkół specjalnych?

Zobacz wideo Co ze szczepieniami dzieci? Czy chore będą miały pierwszeństwo? Odpowiada dr Grażyna Cholewińska-Szymańska

17 stycznia zakończyły się ferie zimowe 2021. Od poniedziałku 18 stycznia dzieci wracają do nauki. Część z nich będzie uczyć się stacjonarnie. Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło decyzję, że w szkolnych ławach zasiądą uczniowie klas I-III szkół podstawowych oraz osoby uczące się w szkołach specjalnych. Stacjonarnie będą mogły się odbywać także zajęcia praktyczne w szkołach zawodowych. Nauka stacjonarna będzie odbywać się do 31 stycznia. Decyzja o kontynuacji lub rezygnacji z takiego sposobu nauczania zapadnie w późniejszym terminie.

Ministerstwo edukacji podsumowuje akcję testowania nauczycieli

"Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, opracowaliśmy wytyczne MEiN, MZ i GIS w sprawie reżimu sanitarnego dla tych klas" - pisze Ministerstwo Edukacji i Nauki. Z zaleceń tych wynika, że każda klasa ma przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Do każdej grupy uczniów mają być przypisani ci sami nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie będą prowadzić zajęć stacjonarnych z innymi uczniami. Szkoły mają zatroszczyć się też o to, aby spotkania uczniów z różnych klas były ograniczone do minimum. Ministerstwa i sanepid zalecają także regularne wietrzenie sal lekcyjnych oraz pomieszczeń w częściach wspólnych. Uczniom i nauczycielom zaleca się także częste mycie rąk.

"Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. (...) Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej - zgodnie z aktualnymi przepisami prawa" - czytamy w wytycznych MEiN, które można znaleźć TUTAJ.

