Niedziele handlowe 2021. Czy 24 stycznia zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021. Czy 24 stycznia jest niedziela handlowa?

24 stycznia 2021 roku, w myśl obowiązującej ustawy o zakazie handlu w niedzielę i wybrane święta, jest niedzielą niehandlową. Oznacza to, że zakupów będzie można dokonać tylko w punktach, które ustawodawca umieścił na liście wyjątków, których nie obowiązuje powyższy zakaz. Bez problemu zaopatrzymy się zatem w małych osiedlowych sklepach, na stacjach benzynowych, a także sklepach posiadających status placówki pocztowej. Otwarte mogą być także kwiaciarnie, cukiernie czy lodziarnie. Pamiętajmy jednak, że wciąż obowiązują daleko idące restrykcje, dlatego lokale gastronomiczne mogą sprzedawać swoje produkty jedynie na wynos.

Niedziele handlowe 2021 - kalendarz. W które niedziele zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe 2021: kiedy najbliższa niedziela handlowa?

Najbliższa niedziela handlowa przypada w ostatnią niedzielę miesiąca, czyli 31 stycznia. Nie jest jednak pewne czy do tego czasu otwarte zostaną duże galerie i parki handlowe, które pozostają nieczynne dla klientów od 28 grudnia, kiedy to została wprowadzona narodowa kwarantanna trwająca do 17 stycznia.

Galerie zamknięte do końca stycznia. Przedsiębiorcy stracą dodatkowe 2 mld zł

Niedziela handlowa: co dalej z obostrzeniami dotyczącymi handlu?

Branża handlowa jest jedną z najbardziej poszkodowanych przez pandemi koronawirusa. Jak wspomniano wyżej, od 28 grudnia zamknięte pozostają duże obiekty handlowe, które zatrudniają setki pracowników. Przedstawiciele galerii apelują do rzdu o otwarcie ich obiektów, które znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Tymczasem władze w ramach łagodzenia obostrzeń postanowiły o powrocie do szk dzieci klas 1-3 od 18 stycznia. Pozostałe restrykcje zostają utrzymane w mocy.

Pojawiły się ponadto głosy, że jeżeli sytuacja epidemiczna nie ulegnie pogorszeniu, to sklepy w galeriach zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Przewidywany termin, kiedy miałoby to nastąpić to 1 lutego 2021 r. Bez względu na to kiedy do tego dojdzie, z całą pewnością handel zostanie przywrócony z zachowaniem reżimu sanitarnego. Klienci zobowiązani będą w dalszym ciągu do:

zakrywania ust i nosa

dezynfekcji rąk przy wejściu do sklepu lub stosowaniu rękawiczek jednorazowych

zachowywania dystansu społecznego (minimum 2 m).