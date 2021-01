Tłumy seniorów czekały w kolejkach do rejestracji, wielu odchodziło z kwitkiem. "Tylko 30 dawek"

- Myślę, że wygląda to podobnie jak w całej Polsce. Większość osób w podeszłym wieku woli zapisać się osobiście, tworzą się kolejki. Za chwilę nie będziemy mieli wolnych miejsc na najbliższe terminy – mówił w rozmowie z Radiem Dla Ciebie dyrektor przychodni Attis na warszawskiej Woli. Tam, podobnie jak w kilkuset punktach w całej Polsce, w piątek 15 stycznia ruszyły stacjonarne zapisy na szczepienia przeciwko COVID-19.

Szczepionki przeciw COVID-19. Seniorzy stali na mrozie w długich kolejkach

Seniorzy mieli do wyboru jeszcze dwie ścieżki - mogli zadzwonić na infolinię (ta również przeżywała oblężenie) lub zarejestrować się na szczepienie online (do tego jest jednak potrzebny profil zaufany). Z tego względu pod wieloma punktami szczepień osoby starsze, które są najbardziej narażone na zakażenie koronawirusem, czekały od godzin porannych mimo mroźnej pogody. - Od rana stoję. Ja się boję choroby, więc przyszłam - powiedziała w rozmowie z Radiem Eska jedna z kobiet, która oczekiwała przed punktem do rejestracji w Łodzi. - Ja jestem po covidzie już, przeżyłam już to i nie chcę, żeby mnie drugi raz to trafiło - mówiła inna.

Media obiegły zdjęcia ogromnych kolejek przed punktami rejestracji - niektóre z nich prezentujemy poniżej:

Szczecin, kolejka przed Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Szczecin - kolejka przed Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

Poznański Ośrodek Specjalnych Usług Medycznych - kolejka do rejestracji Fot. Piotr Skornicki / Agencja Gazeta

Wielu osobom, mimo wielogodzinnego oczekiwania, nie udało się zarejestrować - od okienka odeszły "z kwitkiem". Wszystko przez ograniczoną liczbę szczepionek, które mogą zostać podane w danym punkcie - na każdy punkt przypada tylko 30 dawek na siedem dni. "Tylko nielicznym seniorom udało się zapisać na konkretny termin szczepienia w przychodni na gdańskich Stogach. Większość usłyszała, że musi czekać na telefon parę tygodni. 'Nic na to nie poradzimy, 30 szczepionek tygodniowo to niewiele', mówią panie z rejestracji" - relacjonował reporter radia ZET, Maciej Bąk.

Jak opisuje "Wyborcza Wrocław", w przychodni przy ul. Legnickiej we Wrocławiu już przed godz. 9 okazało się, że skończyły się miejsca na szczepienia. "Pracownik przychodni wywiesił na drzwiach kartki z informacją: 'Szczepienia na COVID-19. Wszystkie miejsca do końca marca zajęte. Każda placówka medyczna objęta programem szczepień otrzymuje obecnie 30 dawek tygodniowo'" - czytamy. Jak opisuje gazeta, niektórzy seniorzy wychodzili z przychodni z kwitkiem, "ze łzami w oczach". - Numery [na infolinii - red.] są poblokowane. Ciągle zajęte, dlatego ubrałam się i przyszłam- mówiła 87-letnia wrocławianka, której nie udało się zapisać.

Co to jest, 30 szczepionek na tydzień na tak dużą przychodnię? Przecież można to było załatwić w inny sposób, tak żeby nikt nie musiał stać w kolejce. Mają ewidencję naszych PESEL-i. Mogli po kolei zawiadamiać najstarszych

- stwierdziła inna osoba, skarżąc się na zły system organizacji zapisów.