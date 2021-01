Wrocław. Martwy mężczyzna w mieszkaniu. Dostępu do niego bronił jenot

Ciało mężczyzny znaleziono w mieszkaniu znajdującym się w centrum Wrocławia (województwo dolnośląskie). Mężczyzna znajdował się na kanapie i nie dawał żadnych oznak życia. Na miejsce wezwano policję, karetkę pogotowia oraz Ekostraż, organizację zajmującą się ochroną zwierząt domowych, dzikich i gospodarskich.

Wrocław. W mieszkaniu znaleziono zwłoki mężczyzny. Pilnował ich jenot

"W zasyfionym pokoju ujawniono siedzące na kanapie zwłoki mężczyzny. Z mężczyzną w pokoju mieszkał jenot, którego wykupił on z fermy zwierząt futerkowych. Żeby lekarz mógł stwierdzić zgon musieliśmy go odłowić i zaopiekować się nim. Było to bardzo trudne, zwłaszcza, że zwierzę chowało się za zmarłym" - poinformowała Ekostraż.

Na nagraniu opublikowanym przez Ekostraż na Facebooku widać, że mieszkanie zmarłego mężczyzny jest w ogromnym nieładzie. Po podłodze i na meblach rozrzucone są śmieci. Jak podaje Gazeta Wrocławska, policja skierowała ciało zmarłego do Zakładu Medycyny Sądowej oraz wykluczyła udział osób trzecich w jego śmierci. Ustalono również, że mężczyzna zamieszkiwał samotnie.

Wrocław. Jenot poszukuje nowego domu

Ekostraż poinformowała, że tymczasowo zaopiekuje się jenotem oraz zarejestruje zwierzę w organach administracji publicznej. Wystosowano również apel do osób, które posiadają odpowiednie warunki zgodne z biologicznymi potrzebami zwierzęcia i chciałyby się nim zaopiekować na stałe.

"Jenot miał szczęście, że akurat trafił na nas. Od lat zajmujemy się także jenotami i nie przeszkadza nam, że jest to gatunek inwazyjny. Dla nas nie ma to żadnego znaczenia, dla wielu byłoby to wystarczającą i dopuszczalną prawnie przesłanką do jego uśmiercenia. Jenot to tak naprawdę jenotka. Zdecydowanie z nadwagą, z przerośniętymi pazurami i nużeńcem oraz kaszlem wskazującym na infesjację nicieniami płucnymi" - przekazała Ekostraż.