Prognoza pogody. Przed nami mroźny i śnieżny weekend. IMGW wydaje ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym mrozem dla sześciu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i małopolskiego.

Pogoda na dziś - 15 stycznia. Znaczne ochłodzenie. -10 stopni na wschodzie

Prognoza pogody na piątek. Mroźno i wietrznie

Jak informuje IMGW, na Podlasiu i w podgórskich rejonach Podkarpacia oraz Małopolski temperatura wyniesie od -14 stopni Celsjusza do nawet -18 stopni. W ciągu dnia z kolei na Warmii i Mazurach słupki rtęci maksymalnie będą wskazywać od -11 do -2 stopni, zaś w nocy od -15 do -8 stopni. Na Mazowszu temperatury mają wynosić od -6 do -3 stopni, zaś na Lubelszczyźnie od -15 do -12 stopni w nocy i od -8 do -5 stopni w dzień.

Niskie temperatury dodatkowo będzie potęgował wiatr, który na Podlasiu, Podkarpaciu i w Małopolsce może wiać z prędkością od 10 do 20 kilometrów na godzinę, a w porywach do 30 kilometrów na godzinę. W zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego wiatr może osiągnąć nawet 50 km/h.

Dla Pomorza IMGW może wydać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Ich natężenie może spowodować, że miejscami przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 10 do 15 centymetrów.

Prognoza pogody na sobotę. W centrum i na Pomorzu będzie śnieżnie

Nocą największy mróz prognozowany jest na Podlasiu, gdzie słupki rtęci spadną do -22 stopni Celsjusza. W dzień temperatura będzie wynosić od -15 do -13 stopni. Na Kujawach z kolei ma panować najmniej dokuczliwy mróz i w dzień wynieść około -10 stopni.

Dla województw mazowieckiego i łódzkiego mają obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi za sprawą wiatru, który w porywach może osiągnąć nawet 55 km/h. W pomorskim z kolei ponownie ma obowiązywać ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu.

Prognoza pogody na niedzielę. Bez większych zmian w całym kraju

Na niedzielę nie są prognozowane większe zmiany w pogodzie. Ostrzeżenia przed silnym mrozem mają obowiązywać dla całego kraju, poza województwami pomorskim, zachodniopomorskim i lubuskim.

Najbardziej dotkliwy mróz ma się pojawić na Lubelszczyźnie, gdzie w nocy temperatura może spaść do -22 stopni, zaś w dzień od -11 do -14 stopni. Najmniej dotkliwy z kolei przewiduje się dla Kujaw - w nocy do -15 stopni, zaś w dzień -10 stopni Celsjusza.