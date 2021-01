Julia Przyłębska pojechała służbową limuzyną po okulary. Zabrała ze sobą ochroniarza i asystentkę

Do zdarzenia doszło w środowy poranek (13 stycznia) w czasie godzin urzędowania Trybunału Konstytucyjnego. Po upublicznieniu informacji Julia Przyłębska znalazła się w ogniu krytyki. Wiele osób zarzuca jej wykorzystywanie publicznych środków w godzinach pracy do załatwiania prywatnych spraw.

Julia Przyłębska pojechała na zakupy służbową limuzyną. Zabrała ze sobą ochroniarza i asystentkę

Dziennik "Fakt" opublikował zdjęcia z wizyty prezes Trybunału Konstytucyjnego w warszawskiej galerii handlowej. Sędzia wybrała się służbową limuzyną do salonu optycznego po nowe szkła i oprawki. Kontrowersje wzbudziła godzina, jaką prezes TK wybrała na wizytę w galerii oraz to, że do salonu wybrała się służbową limuzyną wraz z ochroniarzem i asystentką. Dziennik poinformował również, że po zakończeniu wizyty, Julia Przyłębska udała się do Kancelarii Premiera.

Julia Przyłębska jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego od 2015 r., a od 2016 r. pełni funkcję jego prezesa. W grudniowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" wicepremier Jarosław Kaczyński powiedział, że nie ma żadnego wpływu na linię orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego pod jej przewodnictwem. Dodał, że to "nie zmienia faktu, że lubię Julię Przyłębską".

- Zarzuty są różne, ostatnio słyszałem, że wszystkie wydarzenia w Polsce to wynik jakiegoś mojego perfidnego planu. (...) Ja mogę sobie spokojnie parę godzin rozmawiać miło z panią prezes, ale o tym, jaki będzie wyrok, nie dowiem się nic - powiedział Kaczyński.