Kolejki przed przychodniami od świtu - seniorzy chcą zapisać się na szczepienie. "Przez internet to jest dobre dla młodych"

Jak podaje tvn24.pl, przed niektórymi punktami szczepień w Łodzi już od samego rana ustawiły się kolejki seniorów, którzy chcieli zarejestrować się na szczepienie na COVID-19. - Zapisy przez internet, to jest wszystko dobre dla młodych. My już jesteśmy w takim wieku, że dla nas to jest jeden, wielki znak zapytania. Tu na miejscu nam wytłumaczą, pokażą i pomogą - powiedziała dziennikarzowi jedna z kobiet, która czekała w kolejce.

Zapisy na szczepienia dla seniorów. "Rząd mówił o zapisach na infolinię. Nie spaliśmy całą noc. Pani powiedziała, że nie ma już miejsc"

- Ja wczoraj dzwoniłem, ale zanim się dodzwoniłem, to czekałem półtorej godziny na swoją kolej - dodaje mężczyzna. O infolinii mówiła także kolejna seniorka. - Rząd mówił o zapisach na infolinię. Nie spaliśmy całą noc, mój syn dopiero po 24 się dodzwonił, to pani powiedziała mu, że w moim punkcie szczepień zostały tylko dwa miejsca i nie może mnie zapisać. Więc czekam tu od 6:30 - powiedziała kobieta. Niektórzy czekali już przed piątą rano. Wychodzący informowali dziennikarzy, że otrzymali termin na szczepienie na początek lutego, a formalności były załatwiane "błyskawiczne".

Niestety nie wszystkim udało się zapisać. - Pierwszy dzień zapisów, tylko dla osób powyżej 80-tki i ja już się nie mogłam zapisać. Powiedzieli nam w rejestracji, że nie ma już szczepionek - mówiła dziennikarzowi TVN24 jedna z kobiet. Mężczyzna dodał, że nie powiedziano im też, kiedy mogą ponownie starać się zapisać na szczepienie. - Pół nocy nie spaliśmy, w "ogonku" czekaliśmy dwie godziny, mówią, że mamy się szczepić, a tu 20 osób i koniec zapisów - dodał kolejny senior.

Chcą się szczepić na COVID-19, czekają na potwierdzenie. "Nie przyszło"

Seniorzy na warszawskim Mokotowie, czekając w kolejce do punktu, wyjaśniali, woleli załatwić zapis osobiście, aby upewnić się, że otrzymają termin szczepienia. O podobnych problemach pisze też dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk. "Tylko nielicznym seniorom udało się zapisać na konkretny termin szczepienia w przychodni na gdańskich Stogach. Większość usłyszała, że musi czekać na telefon parę tygodni. - Nic na to nie poradzimy, 30 szczepionek tygodniowo to niewiele - mówią panie z rejestracji" - napisał na Twitterze reporter.

Zapisy na szczepienia na COVID-19

Od piątku 15 stycznia rejestracja na szczepienia udostępniona jest osobom powyżej 80. roku życia. W grupie tej znajduje się 1,7 mln osób. Zgodnie z zapowiedziami rządu rejestracja na szczepienia na koronawirusa możliwa jest:

przez infolinię 989 : infolinia jest darmowa i całodobowa. Osoby telefonujące z zagranicy oraz abonenci operatorów, którzy nie obsługują numerów specjalnych, mogą dzwonić na numer: (22) 62 62 989

: infolinia jest darmowa i całodobowa. Osoby telefonujące z zagranicy oraz abonenci operatorów, którzy nie obsługują numerów specjalnych, mogą dzwonić na numer: (22) 62 62 989 przez internet : a dokładnie przez stronę pacjent.gov.pl.

: a dokładnie przez stronę pacjent.gov.pl. w punkcie szczepień: na stronie www.gov.pl/szczepimysie dostępna jest mapa z lokalizacjami punktów szczepień w całym kraju.

Zapisy na szczepienia na COVID-19 w Polsce. Jak się zarejestrować? [PORADNIK]

22 stycznia ruszy też rejestracja na szczepienia dla osób powyżej 70. roku życia. Pozostałe osoby od 15 stycznia mogą zgłosić chęć szczepienia - nie oznacza to rejestracji na szczepienie, ale gwarantuje, że gdy pojawi się możliwość zapisu, to zostaniemy o tym poinformowani mailowo.

Zobacz wideo Czy dojdzie do trzeciej fali epidemii? „Spodziewamy się wzrostu liczby zakażeń”

