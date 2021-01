Niedziele handlowe 2021. Czy 17 stycznia to niedziela handlowa?

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta w styczniu przypadać będzie tylko jedna niedziela handlowa. Wyznaczono ją na 31 dnia tego miesiąca. Stąd też 17 stycznia sklepy będą zamknięte.

Niedziele handlowe 2021: gdzie zrobimy zakupy 17 stycznia?

Zakupy zrobimy wyłącznie tam, gdzie obowiązuje wyłączenie od zakazu konkretnych placówek handlowych - w sumie jest to 32 wyłączenia. Stąd też zrobimy zakupy między innymi w sklepach osiedlowych, gdzie sprzedaje właściciel, ale też na dworcach, lotniskach, w cukierniach, placówkach pocztowych czy kwiaciarniach. Również sklepy na stacjach benzynowych będą tego dnia obsługiwały klientów. Kary za złamanie zakazu handlu w niedziele i święta są bardzo wysokie: osobom niestosującym się do ustawy grozi kara w wysokości od 1 tys. do 100 tys. zł, w przypadku wielokrotnego łamania prawa nawet ograniczenie wolności.

Niedziela handlowa. Jakie są warunki robienia zakupów w czasie trwania epidemii?

W niedzielę handlową i we wszystkie inne dni obowiązują specjalne zasady robienia zakupów, które mają za zadanie uchronić klientów przed zarażeniem. Z tego powodu w sklepach może znajdować się najwyżej jedna osoba na każde 15 m2. Każdy kupujący musi mieć zasłonięty nos i usta i zachowywać dystans społeczny 2 m do innych osób. Trzeba też dezynfekować ręce przy wejściu - zaleca się częstszą dezynfekcję i w miarę możliwości noszenie rękawiczek jednorazowych podczas zakupów.

Koronawirus. Przedłużenie obostrzeń do 31 stycznia

Do końca stycznia robienie zakupów będzie utrudnione - nie chodzi tylko o to, że w tym miesiącu przypada zaledwie jedna niedziela handlowa. Do 31 stycznia zostało przedłużone trwanie obostrzeń mających za zadanie uchronić nas przed trzecią falą pandemii. Restauracje będą mogły dostarczać jedzenie wyłącznie na wynos, sklepy w galeriach handlowych w większości pozostaną zamknięte podobnie, jak stoki narciarskie. Hotele będą mogły przyjmować jedynie pracowników i medyków. Decyzja rządu wywołała niechęć zwłaszcza wśród przedstawicieli biznesów, które zanotują kolejne straty - w przypadku centrów handlowych mówi się o kolejnych 2 miliardach zł strat (szacunki Polskiej Rady Centrów Handlowych).