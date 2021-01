Zapraszamy na Q&A o szczepionce! Dr Cholewińska-Szymańska odpowie na pytania czytelników Gazeta.pl

Zobacz wideo Czy wszyscy dorośli Polacy zostaną zaszczepieni w 2021 roku?

W piątek 15.01 o godzinie 12:00 gościnią programu specjalnego Gazeta.pl będzie dr n. med. Grażyna Cholewińska-Szymańska z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie. Masz pytanie o szczepienia przeciwko COVID-19? Wyślij je na adres news_gazetapl@agora.pl. My zapytamy w Twoim imieniu.

Wcześniej na pytania czytelników Gazeta.pl odpowiadał Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw szczepień. "Czy jakieś choroby będą uprawniały do wcześniejszego zaszczepienia się, niż wynikałoby to z samego wieku?", "Czy rząd pracuje nad jakąś formą paszportu immunologicznego?" - to niektóre z pytań, które mu zadano. Odpowiedzi można znaleźć w poniższym tekście: