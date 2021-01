Zobacz wideo Minister zdrowia: Klasy I-III szkół podstawowych wracają do nauczania stacjonarnego

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało o uruchomieniu Technicznej Infolinii dla Nauczycieli. Pod numerem +48 222 500 144 nauczyciele mają otrzymać pomoc w codziennych trudnościach w pracy zdalnej. Konsultanci pomogą rozwiązać problemy techniczne związane z obsługą różnego rodzaju narzędzi. Infolinia ma działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 20:00, a w weekendy w godzinach 8:00-18:00.

Infolinia z pomocą techniczną dla nauczycieli. Będzie działała także w weekendy

- Chcemy uefektywniać i poprawiać naukę zdalną - powiedział minister Przemysław Czarnek, który zapowiedział uruchomienie infolinii. Pod wpisami na portalach społecznościowych MEiN pojawiły się komentarze, w których użytkownicy wytykają resortowi, że infolinia powstała dopiero 10 miesięcy po pierwszej decyzji o zamknięciu szkół i przejściu na naukę zdalną. A to właśnie na samym początku, w marcu 2020 roku, nauczyciele i uczniowie mieli najwięcej problemów, by dostosować się do nowego trybu pracy i nauki.

Jakie zmiany w szkołach od 18 stycznia? Wracają m.in. praktyki zawodowe

Przemysław Czarnek dodał też, że od poniedziałku 18 stycznia, poza uczniami klas I-III szkół podstawowych, do stacjonarnego trybu wrócą praktyki zawodowe w kształceniu zawodowym oraz zajęcia w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, podmiotach leczniczych czy jednostkach pomocy społecznych. Dodatkowo, w związku z powrotem dzieci do szkół, dyrektorzy mają obowiązek zapewnić opiekę świetlicową dla najmłodszych uczniów.

Na razie ósmoklasiści ani maturzyści nie wrócą do zajęć w szkołach. Nauczyciele mogą jednak tym uczniom organizować konsultacje stacjonarne. Przemysław Czarnek pytany był także o egzaminy. - Nie ma żadnych zmian dotyczących terminów i zakresu materiału obowiązującego na egzaminach ósmoklasisty i maturach. Decyzje mogą się zmienić, jeśli sytuacja epidemiczna będzie się pogarszać - zaznaczył.

Czarnek podał optymistyczny wariant powrotu do szkół klas 8 i maturalnych

Według danych ministerstwa, do środy 13 stycznia przetestowano 80 tys. nauczycieli, z czego 60 tys. wyników jest już znanych. Zakażenie koronawirusem potwierdzono u dwóch proc. badanych. - Proszę się też nie martwić, bo ci, którzy mają koronawirusa i będą musieli w związku z tym zostać w izolacji przez jakiś czas, będą zastąpieni przez innych nauczycieli. Tutaj dyrektorzy szkół takie decyzje będą podejmować - dodał minister.

Powrót dzieci do szkół. "To zapinanie pasów po przejechaniu 100 kilometrów"