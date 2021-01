Białystok. Punkt szczepień przeniesiony po zdjęciach ściany zaklejonej taśmą

Zobacz wideo Czy COVID-19 pozostanie chorobą sezonową?

Ministerstwo Edukacji i Nauki poinformowało, że do udziału testach na koronawirusa w całym kraju zgłosiło się około 165 tysięcy osób. Są to nauczyciele klas I-III szkół podstawowych, nauczyciele szkół specjalnych i pracownicy niepedagogiczni tych placówek. Badania prowadzone są w 600 punktach wymazowych w całym kraju.

W ostatnim czasie największe kontrowersje wzbudził punk pobrań wymazów, który znajdował się przy ulicy Malmeda w Białymstoku - obecnie punkt działa w kontenerze przed budynkiem. Na portalach społecznościowych udostępniono zdjęcia, na których widać popękane ściany, które "trzymają się" na szarą taśmę klejącą, brak schodów ułatwiających dostęp do pomieszczenia i prowizoryczne ogrzewanie.

Jak podaje kurierporanny.pl, sprawą zajął się już Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia. Instytucja zwróciła się o wyjaśniania do MS Medica - organizatora punktu pobrań. - Uważam, że spełniamy wymogi. Rzeczywiście przez jakiś czas punkt mieścił się wewnątrz budynku, w którym była restauracja, ale teraz punkt jest w kontenerze - z ogrzewaniem, z dostępem do ciepłej wody, toalety - mówi właścicielka MS Medica.

- Wydaje mi się, że wszystko jest tak jak powinno być. A że budynek wygląda jak wygląda, to już niestety inna sprawa. Nie wszystkie budynki są pięknie otynkowane. Często też punkty organizowane są tylko w autach. To nie są punkty szczepienne, ani przychodnie - mówi dalej.

Do sytuacji odniósł się także Główny Inspektor Sanitarny. "W sprawie warunków panujących w punkcie poboru interweniowano od razu po jego otwarciu, co pozwoliło w przeciągu dwóch dni przenieść miejsce poboru do punktu mobilnego znajdującego się w tej lokalizacji" - napisano w komunikacie.

