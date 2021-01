Dlaczego nauczyciele nie są szczepieni pierwsi? Prof. Horban: Bo są młodzi i inteligentni

Zobacz wideo Arłukowicz: Nauczyciele powinni mieć prawo do bezpłatnych i natychmiastowych testów

Profesor Andrzej Horban był gościem programu Polsat News. Ekspert został zapytany o aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju. Główny doradca Mateusza Morawieckiego do spraw walki z epidemią koronawirusa wypowiedział się również na temat programu szczepień.

Prof. Andrzej Horban: Nauczyciele nie są szczepieni w pierwszej kolejności, ponieważ są młodzi i inteligentni

Dziennikarka zapytała profesora o to, dlaczego nauczyciele nie są szczepieni w pierwszej kolejności na COVID-19 - na razie są oni poddawani testom, które mają wykazać ewentualne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Decyzja o ich testowaniu związana jest z powrotem uczniów klas I-III do nauki stacjonarnej w szkołach od poniedziałku 18 stycznia.

- Nauczyciele nie są szczepieni w pierwszej kolejności, ponieważ są młodzi i inteligentni. Nauczyciel wie jak się chronić, po drugie dajemy mu metody diagnostyczne - powiedział prof. Horban. Dalej lekarz podkreślił, że szczepienia w Polsce przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich schemat podobny jest do niemieckiego programu szczepień.

- O ile mi wiadomo, oficjalnie nie prowadzimy negocjacji z producentami szczepionek, trzymamy się solidarności z Unią Europejską, a co zrobi premier i minister Dworczyk, to już jest ich tajemnica. Starają się, ale "z pustego i Salomon nie naleje" - dodał. Oświadczył też, że ze względu na ograniczenie liczby szczepionek, rząd zdecydował się "na wariant maksymalnie oszczędzający życie ludzkie", czyli rozpoczęcie szczepień od medyków oraz osób najstarszych.

Profesor został też zapytany o przedsiębiorców, którzy planują otworzyć swoje firmy nawet w sytuacji, kiedy obostrzenia zostaną przedłużone. - To jest trochę dziwne. Za kilka tygodni rozpoczną się masowe szczepienia Polaków. Proszenie ludzi, żeby przyczynić się do wzrostu zakażeń jest delikatnie mówiąc nierozsądne (...). Przy zachowaniu rygoru uda nam się normalnie żyć. Zaczynamy powolutku uruchamiać różne dziedziny życia - podkreślił Andrzej Horban. Ekspert ostrzegał na koniec, że chociaż liczba zakażeń zaczęła w Polsce spadać, to tendencja ta może jeszcze ulec zmianie.

