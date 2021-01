Pogoda na dziś - czwartek 14 stycznia. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg w całym kraju

Zobacz wideo Minus 60°C w styczniu i mrozy w maju. Jak żyje się w tej wsi?

W czwartek należy spodziewać się jeszcze większego ochłodzenia. W ciągu dnia będzie od 1 do -4 stopni. W nocy temperatura spadnie lokalnie do prawie -10 stopni.

Temperatura. Najchłodniej w północo-wschodniej i centralnej Polsce

Najwyższa temperatura, 1 stopień, zapowiadana jest w Szczecinie. Do maksymalnie 0 stopni będzie w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i małopolskim. -1 stopień pokażą termometry w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, Rzeszowie, Lublinie i Warszawie. Jeden stopień mniej będzie w Kielcach. Najchłodniejszy dzień, do maksymalnie -4 stopni, czeka mieszkańców województwa łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy temperatura spadnie do 0 stopni na zachodzie i do nawet -9 stopni na wschodzie kraju.

Opady. Zachmurzenie duże i umiarkowane

Przejściowe rozpogodzenia możliwe są jedynie w zachodniej Polsce. W większości kraju utrzymywać się będzie jednak zachmurzenie umiarkowane i duże. Deszcz ze śniegiem i sam śnieg padać będzie w całym kraju. Najbardziej intensywne opady spodziewane są rano w województwach małopolskim, śląskim i podkarpackim, a potem także w lubelskim, lubuskim i dolnośląskim. Wiatr słaby, w porywach do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty w 10 regionach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim i mazowieckim. Dodatkowo w województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim wydano alerty dotyczące intensywnych opadów śniegu. Ostrzeżenia obowiązują do godziny około 9 rano.

Pogoda w Polsce. Niż Dymitr pokazuje siłę. Śnieg i mróz w całym kraju

