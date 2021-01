Zmarnowało się już 818 dawek szczepionki. Szef ARM: Martwi nas bardzo wysoka liczba strat

Masz pytanie o szczepienia przeciwko COVID-19? Wyślij je na adres news_gazetapl@agora.pl. My zapytamy w Twoim imieniu. W czwartek 14.01 gościem Porannej rozmowy Gazeta.pl będzie Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. szczepień.

REKLAMA

***

Na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk, który jest szefem KPRM i jednocześnie pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, poinformował, że 15, 22 i 25 stycznia rozpoczną się kolejne etapy szczepień, a program "wchodzi w kluczową fazę".

Zutylizowano 818 dawek szczepionki. "Prosimy, aby unikać tego typu incydentów"

Dworczyk poinformował, że do końca pierwszego kwartału tego roku do Polski trafi ponad 6 milionów dawek szczepionek dwóch producentów: firm Pfizer i Moderna. Minister podkreślił, że to pozwoli na zaszczepienie 3 milionów osób. Szef kancelarii premiera dodał, że do punktów szczepień dostarczono dotąd łącznie ponad 483 000 dawek preparatu. Zutylizowano 818 z nich. - Liczba niepożądanych odczynów poszczepiennych to 50, czyli wciąż utrzymuje się na niskim poziomie - mówił minister.

Zobacz wideo Minister zdrowia chce dymisji rektora WUM. "Nie róbmy ludziom wody z mózgu"

Niepokój wysoką liczbą zmarnowanych dawek szczepionki wyraził prezes Agencji Rezerw Materiałowych, Michał Kuczmierowski. - Martwi nas bardzo wysoka liczba strat - powiedział. Podczas konferencji prezes ARM podkreślał, że Agencja w każdym przypadku wyjaśnia przyczynę problemu. - Wiemy, że część z nich wynika z mechanicznych uszkodzeń fiolek, kiedy przy nabieraniu coś się zbiło, rozszczelniło, rozlało. Niestety takie rzeczy się zdarzają, chociaż prosimy, aby unikać tego typu incydentów - mówił szef ARM.

Michał Kuczmierowski dodał, że problemy dotyczą również kwestii związanych z nieszczelnością fiolek. Jak mówił, są to prawdopodobnie problemy, które powstają na poziomie produkcyjnym. Zapowiedział, że Agencja "będzie to wyjaśniać szczegółowo z producentami". Kuczmierowski powiedział, że w niektórych punktach jest też problem z pobraniem szóstej dawki. Podkreślił, że to się zdarza, mimo że wszystkie punkty dostały igły i strzykawki wskazane przez producentów. - Dotyczy to niezbyt dużej części, ale jak widać te straty nas bardzo mocno niepokoją. Chciałem zapewnić, że wszystkie punkty dostały od nas strzykawki, igły o wymaganych przez producentów parametrach - stwierdził.

Dworczyk ogłosił kalendarz szczepień. Podał trzy ważne daty

***

Masz wątpliwości co do udziału w programie szczepień? Nie wiesz, jaką decyzję podjąć? W poniższych tekstach eksperci wyjaśniają, że szczepionki są w pełni bezpiecznym sposobem na powstrzymanie pandemii, a także zadbanie o zdrowie swoje oraz najbliższych.