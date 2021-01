Wielowieś. Prokuratura umorzyła śledztwo ws. otrucia 30 ptaków. "Nie znaleziono winnego"

O śmierci 30 ptaków, które znaleziono we wsi Wielowieś (woj. wielkopolskie), pisaliśmy w czerwcu 2020 roku. Na miejsce zdarzenia wezwano wówczas pracowników schroniska dla zwierząt w Krotoszynie, którzy nagłośnili sprawę. Ustalono, że wśród martwych zwierząt są m.in. kruki, błotniaki i bielik. W pobliżu zwłok ptaków znaleziono rozrzucone kawałki mięsa. Już wówczas podejrzewano, że było ono zatrute.

Wielowieś. Otruto 30 ptaków chronionych prawnie. Prokuratura umorzyła śledztwo

Martwe zwierzęta zostały przetransportowane do Instytutu Patomorfologii i Weterynarii Sądowej we Wrocławiu. Badaniom poddano także kawałki mięsa. W próbkach pokarmu wykryto związek chemiczny - bendiocarb. Ustalono, że był on bezpośrednią przyczyną śmierci ptaków.

TVN24 podaje, że zdaniem Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim otrucie ptaków było celowym działaniem. Zadecydowała jednak o umorzeniu śledztwa. Choć ustalono adresy wszystkich sklepów i hurtowni, które zajmują się sprzedażą bendiocarbu w Polsce, nie udało się znaleźć sprawcy, ponieważ wspomniane sklepy nie prowadzą ewidencji sprzedaży.

Wszystkie martwe ptaki, które znaleziono w Wielowsi, to przedstawiciele gatunków będących pod ochroną gatunkową. Bielik i błotniaki, które również zostały otrute, znajdują się pod ochroną ścisłą - oznacza to, że ptaki te chronione są przez cały rok i we wszystkich stadiach rozwoju. Bielik jest dodatkowo wpisany do polskiej czerwonej księgi zwierząt, czyli listy zagrożonych wyginięciem gatunków w Polsce.

