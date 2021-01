Wrocław. Prokuratura szuka poszkodowanych pacjentek. Ginekolog usłyszał ponad 60 zarzutów

Na stronie Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu pojawił się komunikat w sprawie śledztwa prowadzonego przeciwko lekarzowi Tytusowi N., który zatrudniony był jako lekarz ginekolog w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza-Radeckiego. W toku postępowania przedstawiono mu aż 63 zarzuty.

Dotyczą one głównie czynów z art. 286 par 1 kk, 228 par 4 kk. Według ustaleń śledczych, Tytus N. w okresie od co najmniej 2009 roku żądał korzyści majątkowych od pacjentek kliniki ginekologicznej szpitala. Pieniądze miały być wpłacane za zabiegi medyczne, w tym cesarskie cięcie, ale też za wykonanie świadczeń ambulatoryjnych. Ginekolog niejednokrotnie uzależniał przeprowadzenie zabiegu od tego, czy dostanie pieniądze.

Wobec podejrzanego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Prokuratura we Wrocławiu prosi teraz pacjentki o zgłaszanie się do śledczych. Dotyczy to osób, które "posiadają informacje związane z żądaniem uzyskania korzyści majątkowej przez lekarza Tytusa N., w związku ze świadczeniem przez niego pracy jako lekarz ginekolog w I Klinice Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu".

Jednocześnie prokuratura podkreśliła, że zgodnie z art. 229 § 6 k.k. nie podlega karze osoba wręczająca łapówkę, jeżeli korzyść majątkowa została przyjęta przez osobę pełniącą funkcję publiczną, a sprawca zawiadomił o tym fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, zanim organ ten o nim się dowiedział.

Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie pod numerem (71) 371 81 22-23, mailowo (sledczy@prokuratura.wroclaw.pl) oraz na Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w wydziale do walki z korupcją (numer telefonu 47 871 48 78).