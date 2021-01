Pogoda na dziś - środa 13 stycznia. Intensywne opady deszczu ze śniegiem w całym kraju

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

W środę w całym kraju spodziewane są przymrozki. Temperatura odczuwalna może być niższa ze względu na wysoką wilgotność i porywisty wiatr.

Temperatura. Dziś od -1 do 1 stopnia

Najniższa temperatura, maksymalnie -1 stopień w ciągu dnia, zapowiadana jest w województwach podlaskim i łódzkim. 0 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Olsztynie, Lublinie, Kielcach, Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Opolu. Do 1 stopnia będzie w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, dolnośląskim i mazowieckim. W nocy temperatura spadnie do -1 stopnia na północy i do -5 stopni na wschodzie kraju.

Pogoda na dziś - środa 13 stycznia. gazeta.pl

Opady. W większości kraju meteorolodzy zapowiadają duże zachmurzenie

Początkowo przejściowe rozpogodzenia widoczne będą w zachodniej Polsce. Z czasem jednak we wszystkich regionach należy spodziewać się dużego i umiarkowanego zachmurzenia. Rano deszcz ze śniegiem padać będzie głównie na wschodnich i zachodnich krańcach, a później w całym kraju. Najbardziej intensywne opady zapowiadane są w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i łódzkim. Wiatr słaby tylko w północnych województwach. W pozostałych regionach porywy umiarkowane i silne dochodzące do 60 kilometrów na godzinę. W nocy ze środy na czwartek bardzo silnie wiać będzie na zachodzie kraju - do nawet 80-90 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dotyczące gołoledzi

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu, które obowiązywać będą do około godziny 8:00. Alerty dotyczą województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, łódzkiego i niektórych powiatów województwa mazowieckiego.

