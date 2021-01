Apel o przyspieszenie procesu zabójcy Pawła Adamowicza. "Nie ma żadnych wątpliwości, kto dopuścił się zbrodni"

14 stycznia 2021 roku miną dwa lata od zamachu na prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. W styczniu 2019 roku Stefan W. podczas finału WOŚP wbiegł na scenę i zaatakował nożem prezydenta Gdańska. Tysiące osób zgromadzonych na Targu Węglowym widziało atak. Ponadto, zamach został nagrany przez wiele kamer telewizyjnych. Prokuratura postawiła zarzuty zamachowcowi, ale do sądu wciąż nie wpłynął akt oskarżenia.

Gdańsk. Zabójstwo Pawła Adamowicza. Jest opinia biegłego ws. akcji reanimacyjnej

Apel o przyspieszenie procesu zabójcy Pawła Adamowicza

Na stronie petycjeonline.pl wystosowano apel, który ma na celu przyspieszenie procesu zabójcy byłego prezydenta Gdańska. "Nie ma żadnych wątpliwości, kto dopuścił się zbrodni, kiedy i w jakim miejscu. Sprawca publicznie ujawnił motywacje. Naocznymi świadkami zamachu na życie prezydenta Adamowicza były tysiące zgromadzonych w Gdańsku, a setki tysięcy widziały za pośrednictwem telewizji, co się stało. Sprawca przebywa w areszcie" - czytamy w treści apelu. Opóźnienie procesu wynika z powołania przez prokuraturę kolejnych biegłych, którzy wydadzą opinię co do stanu psychicznego sprawcy.

Jesteśmy zaniepokojeni kolejnymi decyzjami śledczych, które opóźniają osądzenie sprawcy. Uważamy, że sprawa Stefana W. powinna zostać już skierowana do niezawisłego sądu, który w przypadku ewentualnych wątpliwości, może sam uzupełnić materiał dowodowy, również w zakresie niezbędnym do oceny stanu psychicznego sprawcy

- napisali autorzy apelu.

Zabójstwo Pawła Adamowicza. Już trzeci zespół biegłych zbada Stefana W.

Opóźniony proces zabójcy Adamowicza

Sygnatariusze oczekują "niezwłocznego rozpoczęcia procesu w sprawie zabójstwa prezydenta Pawła Adamowicza". Podają przykład Andersa Breivika, który w ataku w Norwegii zabił 77 osób. Proces zabójcy rozpoczął się już dziewięć miesięcy po dokonaniu zamachu.

Pod apelem o przyspieszenie procesu zabójcy Pawła Adamowicza podpisali się między innymi: Bogdan Borusewicz - członek Komitetu Obrony Robotników, Ryszard Brejza - prezydent Inowrocławia, Rafał Bruski - prezydent Bydgoszczy, Stefan Chwin - pisarz, Mateusz Damięcki - aktor, Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska, prof. Małgorzata Gersdorf - była I prezes Sądu Najwyższego, Agnieszka Holland - reżyserka, Marek Jurek - współzałożyciel RMP, były Marszałek Sejmu, Olga Tokarczuk - pisarka, laureatka Nagrody Nobla 2018, prof. Andrzej Zoll - były prezes Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznik Praw Obywatelskich.