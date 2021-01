Wrocław. Pierwsze takie narodziny w 155-letniej historii zoo. Na świat przyszedł nosorożec indyjski

W zoo we Wrocławiu urodził się nosorożec indyjski. To pierwsze narodziny zwierzęcia tego gatunku w 155-letniej historii wrocławskiego ogrodu zoologicznego. "Córka Maruški i Manasa to nadzieja na przetrwanie gatunku, który w naturze zagrożony jest wyginięciem" - piszą opiekunowie małego zwierzaka.

