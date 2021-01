Po kontroli na WUM. Niedzielski domaga się dymisji rektora i apeluje do zaszczepionych o wolontariat

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o wynikach kontroli NFZ przeprowadzonej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Zwrócił się też do osób zaszczepionych poza kolejnością, by w ramach odpracowania "zbyt wcześnie przyjętego przywileju" zgłosiły się na wolontariat w szpitalach. - Odwołuję się do państwa sumień i odwagi cywilnej - powiedział.

