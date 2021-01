"Super Express" opublikował na swoich łamach list premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do seniorów. Premier przypomniał w nim, że koronawirus stanowi największe zagrożenie dla osób starszych, a ostatnie dziesięć miesięcy to dla wszystkich "czas wielkich wyrzeczeń, obaw o życie i zdrowie".

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że "ten trudny czas dobiega końca" i nareszcie dysponujemy skuteczną bronią w walce z wirusem. "Już od 15 stycznia każdy z Państwa będzie mógł się zarejestrować, a 10 dni później, 25 stycznia, ruszamy z wielką akcją szczepienia" - podkreślił premier.

"Nowy Rok wlewa w nasze serca nadzieję. Jestem pewien, że dzięki Narodowemu Programowi Szczepień już niebawem będziemy mogli wrócić do życia, za jakim tęsknimy - bezpiecznego, spokojniejszego i pełnego zdrowia" - napisał Mateusz Morawiecki.

Premier przypomniał, że w kolejce po szczepionkę seniorzy są "na pierwszym miejscu, zaraz za służbą zdrowia", a pomoc kierowana jest najszybciej do seniorów, ponieważ obowiązkiem rządu jest chronić tych, w których epidemia uderza najmocniej.

Premier zaznaczył, że im więcej osób skorzysta ze szczepionki, tym szybciej uwolnimy się od wirusa i będziemy mogli powrócić do normalności bez wszechobecnych obostrzeń sanitarnych. Dodał, że na szczepieniach skorzystają nie tylko seniorzy, ale również ich dzieci i wnuki.

"Szczepionka jest w pełni darmowa i dostępna dla wszystkich Państwa dobrowolnie. Pracowali nad nią najlepsi eksperci na świecie. Dzięki szczepionce będą mogli Państwo powrócić do normalnego życia, bez strachu spotykać się z rodziną i przyjaciółmi. Gorąco zachęcam - wykorzystajmy tę szansę" - napisał Morawiecki.

Morawiecki podkreślił, że jedyne co trzeba zrobić, to zapisać się do punktu szczepień. Umówienie się na konkretny termin szczepienia może nastąpić telefonicznie pod numerem 989, poprzez Internetowe Konto Pacjenta oraz u lekarza POZ. Po umówieniu się na wizytę w punkcie szczepień, pacjent otrzyma na dzień przed szczepieniem przypomnienie w formie wiadomości SMS.