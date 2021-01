IMGW ostrzega przed silnym mrozem na południu Polski. W nocy nawet minus 18 stopni

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym mrozem w rejonach podgórskich na południu Polski. Alert dotyczy powiatów cieszyńskiego i żywieckiego w województwie śląskim oraz powiatów nowotarskiego, tatrzańskiego, nowosądeckiego i gorlickiego w województwie małopolskim.

REKLAMA

IMGW ostrzega przed silnym mrozem na południu Polski. W nocy nawet -18 stopni

Zgodnie z prognozą w niedzielę od 22 do poniedziałkowego poranka temperatura na objętym ostrzeżeniem obszarze spadnie w nocy do nawet minus 18 stopni. W ciągu dnia temperatura ma wynosić od minus 2 do minus 5 stopni.

Synoptycy prognozują w nocy miejscami słabe opady śniegu, a nad morzem deszczu ze śniegiem. Lokalnie może wystąpić również marznąca mgła, ograniczająca widoczność do 200 metrów. Miejscami będzie ślisko na drogach.