Bez odwołania do konstytucji w nowej przysiędze policyjnych oficerów. KGP wyjaśnia

Policjanci są zdziwieni słowami nowej przysięgi, ponieważ nie ma tam odwołań do konstytucji. Ślubowanie odwołuje się w większości do wierności państwu oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej.

Treści ślubowania tradycyjnie składanego po wstąpieniu do policji oraz ślubowania oficerskiego różnią się w kilku obszarach. - Pierwsze ślubowanie odwołuje się do konstytucji, drugie zaś powołuje się na etykę zawodową - zauważa RMF.

Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia

- głosi przysięga składana przez każdą osobę wstępującą do policji. Szczególnie mocno zaakcentowana jest wierność konstytucji oraz ochrona porządku prawnego: "Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej". Jak więc widać, etyka zawodowa stawiana jest tu na ostatnim miejscu.

Brak odwołania do konstytucji w ślubowaniu

Z kolei w przysiędze oficerskiej nie ma odwołań do ustaw ani konstytucji. "Dostępując godności oficera Polskiej Policji, uroczyście ślubuję: dochować wierności Ojczyźnie i Społeczeństwu, bezwzględnie przestrzegać zasad określonych w etyce zawodowej, mając za najwyższą wartość poszanowanie ludzkiej godności, szanować przełożonych i podwładnych, być prawym, odważnym i nieugiętym, powierzone mi obowiązki wypełniać gorliwie i rzetelnie, kultywować pamięć o chlubnej historii Policji oraz o tych, którzy stracili życie wykonując obowiązki służbowe, dbać o honor i dobre imię polskiego policjanta" - ślubują przyszli oficerowie. W kontraście do pierwszego ślubowania, w przysiędze oficerskiej postawiono nacisk na przestrzeganie zasad etyki zawodowej.

Jak podaje RMF, policjanci są zdziwieni brakiem odwołania do konstytucji i wyróżnieniem etyki zawodowej w nowej przysiędze. Komenda Główna Policji ma jednak wytłumaczenie - chodziło to, by nie powielać w niej treści zawartych w ślubowaniu każdego policjanta wstępującego do służby. Poza tym tekst przysięgi był konsultowany w Radzie Języka Polskiego oraz z regionalnymi komendami policji.

