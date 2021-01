Lubelskie. Złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nie chciał moknąć na deszczu

Do zdarzenia doszło w środę w godzinach wieczornych w Puławach (woj. lubelskie). Funkcjonariusze ruchu drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli 20-letniego kierowcę. Ten najwyraźniej wiedział, co może mu grozić, dlatego podjął próbę ucieczki, informuje lubelska policja.

Dostrzegając policyjny radiowóz, mężczyzna próbował zniknąć z pola widzenia funkcjonariuszy i skierował się w osiedlową uliczkę. Policjantom udało się go jednak szybko dogonić i zatrzymać.

W trakcie kontroli okazało się, dlaczego 20-latek próbował uciekać przed mundurowymi. Mężczyzna nie posiadał prawa jazdy, a ponadto miał aktywne dwa sądowe zakazy kierowania pojazdami mechanicznymi.

Jakby tego było mało, podczas rozmowy z mundurowymi kierowca tłumaczył, że jechał samochodem, ponieważ w czasie deszczu nie ma zamiaru przemieszczać się pieszo. Za złamanie sądowego zakazu grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.