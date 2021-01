Przemysław Czarnek: Encykliki społeczne Jana Pawła II powinny stać się elementami podręczników

Zobacz wideo Przemysław Czarnek - człowiek, który nie ma wstydu i kobiet się nie boi

Przemysław Czarnek w rozmowie z "Gościem Niedzielnym" przedstawił kilka pomysłów na wykorzystanie tekstów Jana Pawła II na zajęciach w szkołach średnich. Według ministra resortu edukacji i nauki, papieskie encykliki społeczne "niekoniecznie muszą być lekturą obowiązkową, ale powinny stać się elementami podręczników".

Przemysław Czarnek o tekstach Jana Pawła II na lekcjach przedsiębiorczości: Chodzi o etyczne spojrzenie

"Gdy uczymy podstaw przedsiębiorczości, moglibyśmy wprowadzić fragmenty papieskich encyklik na temat tego, czym jest praca, wolny rynek, sprawiedliwość społeczna itp. Chodzi nie tyle o wymiar religijny, ile o etyczne spojrzenie na przedsiębiorczość" - powiedział minister.

Polityk dodał, że nie jest przeciwnikiem postulatów, by w najstarszych klasach szkół podstawowych wprowadzić elementy nauczania Jana Pawła II. Miałyby one dotyczyć między innymi ludzkiej seksualności i innych tematów zawartych w książce "Miłość i odpowiedzialność".

Dalej Przemysław Czarnek zapytany został, co jego zdaniem zagraża wolności nauki. Według niego jest to "lewicowy totalitaryzm", który w opinii ministra polega na wykluczaniu z debaty osób, które mają inne poglądy, oczernianiu ich czy manipulowaniu ich wypowiedziami. "W efekcie ludzie o poglądach konserwatywnych boją się je formułować i nie podejmują dyskusji. To zjawisko występuje w życiu publicznym w Polsce, także na wyższych uczelniach, które powinny być przecież przestrzenią wolności" - dodał dalej.

W wywiadzie polityk został zapytany o obecność gender studies na uczelniach wyższych. Według Przemysława Czarnka "to jest szaleństwo, które nie ma nic wspólnego z prawdą i jej poszukiwaniem, a temu powinna służyć nauka". "W ramach wolności, wolnej debaty akademickiej, merytorycznymi, naukowymi argumentami jesteśmy w stanie przeciwstawić się gender studies i ośmieszyć je bez jakichkolwiek środków administracyjnych" - zapewnił.

