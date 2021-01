Bielsko-Biała. Kierowca zwolniony za sprzeciw wobec Strajku Kobiet? MZK: Manipulacja

Zobacz wideo Emilewicz: Aborcja na życzenie jest dla mnie moralnie i etycznie nieakceptowalna

Petycja w sprawie kierowcy bielskiego autobusu miejskiego została skierowana do prezydenta Bielska-Białej Jarosława Klimaszewskiego. Działacze Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin twierdzą, że mężczyzna został zwolniony dyscyplinarnie, ponieważ sprzeciwił się Strajkowi Kobiet.

ZChR, powołując się na artykuł "Gazety Wyborczej", pisze w petycji, że kierowca autobusu miejskiego nr 7 "stracił cierpliwość" podczas Strajku Kobiet 23 listopada, w wyniku czego "wyrwał flagę zawieszoną na jednym z samochodów i rzucił ją na ziemię". Jedna z uczestniczek protestu złożyła skargę do MZK, jednak mężczyzna nie przyznał się do winy. Kamery monitoringu zarejestrowały jednak, że doszło do takiej sytuacji. Zdaniem szefowej bielskich struktur ZChR i autorki petycji Moniki Sochy-Czyż zachowanie kierowcy to "swoisty artystyczny performance".

"Zwolniony kierowca autobusu linii nr 7 – mając świadomość, że w czasie epidemii obowiązuje zakaz zgromadzeń publicznych, którzy bielscy macherzy LGBT próbowali obejść, organizując tzw. autoprotest - zareagował emocjonalnie. [...] Zwolnienie pracownika za dosadne wyrażenie poglądów - swoisty artystyczny performance, polegający na usunięciu szturmówki LGBT, która nie podlega ochronie prawnej w RP przy jednoczesnym utrzymaniu zatrudnienia kierowców popierających nielegalne zgromadzanie Strajku Kobiet przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, są podstawą do roszczenia odszkodowawczego, który obciąży budżet spółki miejskiej" - czytamy w petycji opublikowanej na Facebooku.

Monika Socha-Czyż wskazała także, że zwolniony pracownik nie popełnił wykroczenia ani przestępstwa, "a przynajmniej nie zostało to mu udowodnione przez prawomocny wyrok sądu".

"Zamanifestował jedynie swoje przeciwstawne poglądy polityczne, a także w interesie społecznym wyraził artystyczny protest przeciwko łamaniu przez polityków niekonstruktywnej opozycji obostrzeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa" - napisała Socha-Czyż.

Działaczka stwierdziła także, prezes MZK Hubert Maślanka jest "politykiem PO", a zwolnienie kierowcy jest świadectwem tego, że "bielska Platforma Obywatelska dyskryminuje pracownika spółki miejskiej za odmienne poglądy polityczne".

Bielsko-Biała. MZK odpiera zarzuty. Na kierowcę trzykrotnie nakładano karę

Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej odniósł się do pisma Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin i stanowczo odparł zarzuty. Z oświadczenia spółki wynika, że kierowca został zwolniony z zachowaniem okresu wypowiedzenia ze względu na "ocenę całokształtu pracy zawodowej", a w szczególności "trzykrotnego nałożenia na niego, w przeciągu roku 2020, kary upomnienia za nieprzestrzeganie przepisów wewnętrznych".

"Incydent, o którym mowa w petycji, był oceniany przez prezesa wyłącznie w kategoriach naruszenia zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego i kodeksu etyki pracowników MZK. Nie jest zatem prawdą, że podstawą decyzji o wypowiedzeniu umowy o pracę były poglądy kierowcy, które notabene spółce nie są znane" - czytamy w piśmie cytowanym przez Polsat News.

MZK podkreśla w oświadczeniu, że "jest pracodawcą, który przestrzega przepisów prawa" a "zarzuty i twierdzenia zawarte w petycji są w zasadniczej części nieprawdziwe i nieprecyzyjne". Przewoźnik twierdzi także, że autor petycji posługuje się manipulacją, godząc m.in. w dobra osobiste Huberta Maślanki.

Hubert Maślanka jest prezesem bielskiego MZK od lata 2020 roku. W 2019 roku bez powodzenia kandydował z list Koalicji Obywatelskiej, starając się o mandat senatora.

