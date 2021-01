Nie kilkanaście, a kilkadziesiąt osób zaszczepiono na WUM poza kolejnością. NFZ ma już listę nazwisk

Zobacz wideo Czy Polacy będą mogli wybrać, którą szczepionką chcą być zaszczepieni?

Nie kilkanaście, a co najmniej kilkadziesiąt osób zostało zaszczepionych poza kolejnością w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, pełna lista trafiła już do Narodowego Funduszu Zdrowia.

REKLAMA

NFZ ma już pełną listę nazwisk osób zaszczepionych przez WUM poza kolejnością. Dotyczy to kilkudziesięciu osób

Wśród kilkudziesięciu nazwisk znaleźli się nie tylko aktorzy czy ludzie związani z kulturą, ale też biznesmeni i przedsiębiorcy z Warszawy i okolic. Kontrola NFZ w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym ma potrwać do końca tygodnia.

Zgodnie z narodowym programem szczepień, na koronawirusa w pierwszej kolejności powinni być zaszczepieni między innymi pracownicy sektora ochrony zdrowia i pracownicy DPS-ów, czyli tak zwana grupa "zero". Tymczasem w WUM szczepienia na COVID-19 otrzymała grupa osób, która prawo do szczepień otrzymałyby dopiero w późniejszym etapie. Po aferze Ministerstwo Zdrowia zdecydowało, że do etapu zerowego dopisani zostaną też rodzice wcześniaków, którzy do tej pory nie mogli odwiedzać swoich dzieci w szpitalach.

Na razie wiadomo, że szczepionkę otrzymali m.in. aktorzy Krystyna Janda, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Michał Bajor, Olgierd Łukaszewicz, Radosław Pazura, Anna Cieślak, Emilia Krakowska, Krzysztof Materna, Grzegorz Warchoł i dyrektor programowy TVN Edward Miszczak. Osoby te zostały zaszczepione 29 i 30 grudnia preparatem, który zgodnie z decyzją rządu, w pierwszej kolejności miał trafić do personelu medycznego.

Kolejna dymisja na WUM. RMF: Stanowisko straciła kanclerz uczelni

Po wewnętrznym postępowaniu komisji uczelni, z placówką rozstała się kanclerz Małgorzata Rejnik oraz prezes Centrum Medycznego WUM Ewa Trzepal.

USA. Największa liczba zgonów od początku pandemii. Zmarło 4 tys. osób