Pogoda na dziś - piątek 8 stycznia. Ostrzeżenia IMGW przed gołoledzią dla całego kraju

W piątek synoptycy zapowiadają jeszcze większe ochłodzenie. W nocy temperatura spadnie od -1 do -6 stopni.

Temperatura. Dziś od maksymalnie -2 do 1 stopnia

Maksymalnie -2 stopnie pokażą dziś termometry w Łodzi. Trochę cieplej, do 0 stopni będzie w województwach śląskim, opolskim, dolnośląskim, lubuskim, zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim i świętokrzyskim. Najwyższa temperatura w ciągu dnia, do 1 stopnia, prognozowana jest w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Poznaniu. W nocy temperatura spadnie do -1 stopnia na północy i do -6 stopni na południu kraju.

Opady. Deszcz ze śniegiem pojawi się głównie w pierwszej części dnia

W przeważającej części kraju utrzymywać się będzie zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim są szanse na większe rozpogodzenia. Deszcz ze śniegiem zapowiadany jest w północnej i centralnej Polsce, przelotnie może padać także na Podkarpaciu. Wiatr słaby.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty IMGW w całym kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla całego kraju. Dotyczą one porannych marznących opadów deszczu. Alerty obowiązują do około godziny 9:00 w północnych regionach i do około godziny 11:00 w południowych województwach.

Pogoda. IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu i gołoledzią

