Wrocław. Karambol na drodze ekspresowej S8. Musiał interweniować śmigłowiec LPR

Do karambolu doszło około godziny 10:15 na 32. kilometrze drogi ekspresowej S8, pomiędzy węzłami Łozina i Wrocław Psie Pole - informuje "Gazeta Wyborcza". Na miejscu zdarzenia musiała interweniować straż pożarna oraz policja.

Wrocław. Karambol na drodze ekspresowej S8. Zderzyły się cztery pojazdy

W karambolu uczestniczyły łącznie cztery pojazdy. Trzy z nich to samochody osobowe, a jeden to ciężarówka z cysterną, przewożącą bioolej. Zderzenie pojazdów doprowadziło do wycieku płynu na odcinku około 500 metrów.

W wypadku na drodze ekspresowej S8 ucierpiały łącznie dwie osoby. Jedna z nich odniosła poważne obrażenia. W celu udzielenia pomocy medycznej na miejsce zadysponowano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na drodze w kierunku Wrocławia utworzył się korek. Pojazdy uczestniczące w karambolu zablokowały prawy pas oraz pas awaryjny. - Trwa ewakuacja pojazdów, które utknęły w zatorze przed zdarzeniem, dodatkowo policja kieruje na objazd węzłem - poinformowała około południa "Gazetę Wyborczą" Katarzyna Rybarczyk, dyżurna zespołu zarządzania ruchem GDDKiA.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Policja dolnośląska po raz kolejny apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach oraz bezwzględne przestrzeganie zasad ruchu drogowego. Zmieniające się warunki drogowe związane z występującymi opadami śniegu, mgłą i coraz niższą temperaturą, powodują wydłużenie drogi hamowania. Śliska nawierzchnia oraz ograniczona widoczność powodują wydłużenie czasu reakcji w przypadku niebezpieczeństwa na drodze.

Tego samego dnia, co karambol na drodze ekspresowej S8, miał miejsce wypadek pomiędzy Legnicą a miejscowością Kunice. Kierowca pędził nie stosując się do ograniczenia prędkości, wypadł z łuku drogi, a następnie zderzył się czołowo z dwoma pojazdami nadjeżdżającymi z przeciwległej strony. Jego pojazd został niemal całkowicie zniszczony, a sam kierowca z obrażeniami zagrażającymi jego życiu trafił do szpitala.