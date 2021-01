Pogoda. Kiedy spadnie śnieg? IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami i gołoledzią

Po ciepłych, a miejscami wilgotnych świętach Bożego Narodzenia oraz Nowym Rokiem, doczekamy się nadejścia prawdziwej zimy. Synoptycy zapowiadają, że w całej Polsce temperatura spadnie poniżej zera, a w niektórych regionach można spodziewać się intensywnych opadów śniegu.

REKLAMA

Pogoda. Możliwe są intensywne opady śniegu i oblodzenia

IMGW prognozuje, że ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu mogą zostać wydane dla powiatów województwa łódzkiego i wielkopolskiego. Synoptycy prognozują, że w ciągu dnia temperatura będzie spadać. Z początku możliwe są opady deszczu ze śniegiem, ale z czasem dominować będą opady samego śniegu. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu mogą obowiązywać do piątkowego (8 stycznia) poranka.

Władze miasta na sesji zdjęciowej z noworodkiem. Szpital nie wpuścił ojca

Dla terenów całego kraju (poza województwem opolskim i dolnośląskim) wydano alert 1. stopnia przed oblodzeniami. Synoptycy prognozują zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Powstanie gołoledzi spowoduje, że na drogach będą panowały szczególnie trudne warunki dla kierowców. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do około godziny 9-11 w piątek 8 stycznia.

Pogoda. W weekend czeka nas zimowa aura

Zimowa aura utrzyma się w całej Polsce w ciągu weekendu. Temperatura maksymalna będzie wynosić od minus 2 do 2 stopni Celsjusza. W sobotę w niemal całym kraju można spodziewać się opadów śniegu, a w zachodniej części Polski z początku deszczu ze śniegiem. W niedzielę termometry pokażą temperaturę od minus 3 do 1 stopnia, a rejonach podgórskich od minus 5 do minus 1. Zimowa aura wraz z opadami śniegu będzie widoczna w całej Polsce. Prognozuje się również intensywne zachmurzenia.

Poznań. 240 godzin prac społecznych za homofobiczne naklejki