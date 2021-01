Izabela Leszczyna (PO) w Gazeta.pl: My w Polsce mamy Trumpa bis. To jest przede wszystkim Kaczyński

W czwartkowej Porannej Rozmowie Gazeta.pl Izabela Leszczyna z PO oraz dr Renata Nowaczewska, amerykanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego. Komentowana była m.in. sytuacja w USA po wtargnięciu demonstrujących na Kapitol.

Izabela Leszczyna podkreśliła, że według niej reakcja polskich władz - w tym Andrzeja Dudy, który stwierdzi, że zdarzenia na terenie Kapitolu to wewnętrzna sprawa Stanów Zjednoczonych - jest nieadekwatna.

Zadziwia fakt, że głowa państwa tak kompletnie nie potrafi się odnaleźć w krytycznej sytuacji międzynarodowej. Ja wiem, że prezydent Duda by nie potępił Trumpa, bo oprócz niego tylko z Victorem Orbanem się dobrze dogadywał. Ale powinien potępić to, co się dzieje. (...) My w Polsce mamy Trumpa bis. Tym Trumpem bis jest całe środowisko PiS-u, (...) to jest przede wszystkim Kaczyński, który stworzył takie źródło zła

- powiedziała Leszczyna.

Dr Renata Nowaczewska dodała: - Ameryka straciła to, co miała przynajmniej od czasów II wojny światowej, czyli prawo wskazywania prawdziwej drogi do demokracji, do wolności. Nie wyobrażam sobie, żeby to przeszło bez echa.