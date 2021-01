Pogoda na dziś - czwartek 7 stycznia. Deszcz ze śniegiem w całym kraju

Zobacz wideo Aplikacje do sprawdzania pogody

Dodatkowo na czwartek IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia przed marznącymi opadami deszczu. Obowiązują one w kilku powiatach trzech województw - łódzkiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Temperatura. Dziś maksymalnie od -1 do 2 stopni

Maksymalnie -1 stopień w ciągu dnia, czyli najniższa temperatura w czwartek, zapowiadana jest w województwach dolnośląskim i łódzkim. 0 stopni pokażą termometry w Gdańsku, Bydgoszczy, Zielonej Górze, Opolu, Katowicach i Kielcach. Jeden stopień prognozowany jest w województwach warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i małopolskim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Tam będą 2 stopnie.

Opady. Ostrzeżenia przed oblodzeniem

W całym kraju zapowiadane jest zachmurzenie duże, większe przejaśnienia możliwe są jedynie w południowej Polsce. Deszczu ze śniegiem należy spodziewać się we wszystkich regionach. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Wiatr słaby, w porywach do 30 kilometrów na godzinę. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią w kilku powiatach województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i niemal w całym województwie łódzkim. Alerty obowiązują do godziny 9:00 na północy i do 12:00 w centrum kraju.

