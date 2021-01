Uderzenie zimy na Pomorzu. Strażacy usuwają powalone drzewa, awarie prądu

Opady śniegu i silny wiatr na Pomorzu doprowadziły m.in. do awarii energetycznych. Od wtorkowego popołudnia do środy do godz 16 straż pożarna interweniowała w tym regionie 140 razy.

5 Fot. Michał Ryniak / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl