Legendarnej sośnie z Pienin została już tylko jedna gałąź. Będą ją ratować do końca

Reliktowa sosna ma ok. 500 lat. Jest symbolem Pienin nie mniejszym niż ich szczyt Trzy Korony. Do poważnego uszkodzenia wiekowego drzewa doszło już przed trzema laty, kiedy to złamał się główny pęd. Było to spowodowane podmuchem wiatru z wirnika śmigłowca GOPR-u w trakcie akcji ratunkowej. Wówczas usunięto odłamaną koronę.

REKLAMA

Jak podał we wtorek Pieniński Park Narodowy, "w ostatnich dniach odłamała się dolna gałąź konaru sosny na Sokolicy, który pozostał po uszkodzeniu z 2018 r.".

"Gałąź złamała się prawdopodobnie pod wpływem silnego wiatru" - ocenia PPN.

"Wraz z zespołem naukowców pracujących przy poprzednich badaniach sosny ocenimy jej stan i jeżeli będzie to możliwe podejmiemy kroki w celu zabezpieczenia drzewa" - dodają przedstawiciele parku.